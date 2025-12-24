Ngày 24/12: Giá heo hơi tiếp đà tăng tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (24/12) tiếp đà tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Hiện, thị trường đã chính thức phá vỡ mức trần cũ để thiết lập mốc giá cao nhất mới là 71.000 đồng/kg tại Hưng Yên.

Giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đà bứt phá với mức điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, vươn lên mức cao nhất cả nước hiện nay là 71.000 đồng/kg. Hai địa phương Quảng Ninh và Lào Cai cũng tăng 1.000 đồng/kg, chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Tại Điện Biên, giá thu mua tăng 1.000 đồng/kg lên mức 69.000 đồng/kg. Tỉnh Lai Châu cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đạt giá 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ vẫn ổn định ở mức 70.000 đồng/kg. Giá heo tại Lạng Sơn và Sơn La vẫn neo ở mức 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 70.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 68.000 đồng/kg.

Nhóm các địa phương bao gồm Quảng Trị, Huế và Gia Lai cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá thu mua đạt 65.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá heo tại Khánh Hòa và Lâm Đồng lên mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng mạnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Mức giá cao nhất khu vực hiện là 64.000 đồng/kg, ghi nhận tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Các địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tây Ninh cùng giữ mức giá 63.000 đồng/kg, trong đó Đồng Tháp và Vĩnh Long có mức tăng mạnh nhất khu vực là 2.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo tại Cà Mau tăng mạnh 2.000 đồng/kg lên mức 62.000 đồng/kg. Hai tỉnh An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg./.