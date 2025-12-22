Ngày 22/12: Giá cà phê đi ngang, hồ tiêu neo cao ở mức 149.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (22/12) không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 89.500 - 90.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay không biến động so với ngày hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê ổn định

Giá cà phê nội địa hôm nay không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 89.500 - 90.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không biến động so với ngày hôm qua, đạt mức 90.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng đi ngang, giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 90.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 4 USD/tấn, lên mức 3.778 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 5 USD/tấn, xuống mức 3.613 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 giảm 4,45 cent/lb, đạt mức 340,65 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,7 cent/lb, đạt mức 303,6 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 406,5 cent/lb, giảm mạnh 8,25 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại tăng nhẹ 0,55 cent/lb, đạt mức 410,05 cent/lb.

Giá tiêu dao động từ 147.000 - 149.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu dao động từ 147.000 - 149.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Đồng Nai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu đạt mức 147.500 đồng/kg. Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.961 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok giao dịch ở mức 9.597 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.