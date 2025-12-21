(TBTCO) - Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử là hoạt động thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với sinh viên, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số.

Chiều ngày 21/12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, kéo theo những thách thức ngày càng phức tạp liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng, Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp lý, lan tỏa kiến thức pháp luật và thúc đẩy môi trường kinh doanh số lành mạnh, minh bạch.

Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho đội thi Đại học Kinh tế quốc dân.

Tham gia cuộc thi có 3 đội thi đại diện cho các lực lượng nòng cốt trong đời sống kinh tế - xã hội, gồm: đội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, đội Liên cơ quan báo chí truyền thông và đội doanh nghiệp Honda Việt Nam. Mỗi đội thi mang đến góc nhìn riêng, phản ánh vai trò, trách nhiệm và cách tiếp cận khác nhau trong công tác phòng, chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số.

Thông qua các phần thi kiến thức, xử lý tình huống thực tiễn, các đội thi đã cùng phân tích, làm rõ những vấn đề pháp lý nổi bật trong hoạt động mua bán trực tuyến như: nhận diện và phòng chống hàng giả trên sàn thương mại điện tử, trách nhiệm của người bán - nền tảng trung gian - doanh nghiệp, cũng như quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong môi trường số. Các tình huống được xây dựng sát với thực tế, phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm hiện nay.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết: "Trong thời gian qua, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đấu tranh với hàng giả, gian lận thương mại, nhất là trên các nền tảng số. Tuy nhiên, chúng tôi xác định rằng, xử lý vi phạm chỉ là một phần, quan trọng hơn là phòng ngừa từ nhận thức, từ sự hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia thị trường".

Trên thực tế không chỉ cơ quan quản lý, mà cả người bán và người tiêu dùng đều cần hiểu rõ pháp luật, hiểu đúng trách nhiệm và quyền lợi của mình thì thị trường thương mại điện tử mới có thể phát triển lành mạnh, bền vững. Vì vậy, cuộc thi hướng tới mục tiêu rất cụ thể: giúp pháp luật trở nên dễ hiểu hơn, gần với thực tế hơn và áp dụng được trong đời sống hằng ngày.

Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, bổ ích mà còn là diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các chủ thể liên quan, qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng an toàn, thông minh và có trách nhiệm trên không gian mạng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với sinh viên, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số.

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên Ban giám khảo cho hay, cuộc thi năm nay có rất nhiều yếu tố thực tiễn. Các đội thi phải xử lý những tình huống đa dạng như hàng giả livestream, quảng cáo sai sự thật, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… Điều đó giúp người chơi hiểu rằng luật không xa vời mà nằm ngay trong những cú click mỗi ngày. Ban giám khảo sẽ đánh giá cao sự sáng tạo, khả năng phân tích và vận dụng pháp luật vào đời sống của các đội chơi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những đội thi có phần thể hiện xuất sắc, thể hiện sự am hiểu pháp luật, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các thành viên. Trong đó Giải Nhất thuộc về đội thi Đại học Kinh tế quốc dân với 76.5 điểm; Giải Nhì thuộc về đội Công ty Honda Việt Nam với 69.5 điểm và Giải Ba thuộc về đội Liên cơ quan báo chí truyền thông với 68 điểm.