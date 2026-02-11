Cận Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý

(TBTCO) - Công tác quản lý, điều hành giá được triển khai sớm và tương đối đồng bộ. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết được theo dõi thường xuyên. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, chưa ghi nhận biến động giá bất thường trên diện rộng.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 31/12/2025 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đồng thời, nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường, kịp thời phục vụ công tác điều hành và kiểm soát lạm phát, trong những ngày qua, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn để làm việc và khảo sát thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác quản lý, điều hành giá được triển khai sớm và tương đối đồng bộ. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, dịch vụ vận tải và các dịch vụ tiêu dùng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết được theo dõi thường xuyên. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, chưa ghi nhận biến động giá bất thường trên diện rộng.

Riêng tại TP. Hà Nội, theo báo cáo của Sở Công thương, lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết (tính cho 3 tháng trước, trong và sau Tết) được chuẩn bị ở mức cao, trong đó: gạo khoảng 301 nghìn tấn; thịt lợn khoảng 60 nghìn tấn; thịt bò khoảng 16 nghìn tấn; thịt gia cầm khoảng 20 nghìn tấn; trứng gia cầm khoảng 401 triệu quả; rau củ khoảng 334,5 nghìn tấn; thực phẩm chế biến khoảng 16,7 nghìn tấn; thủy hải sản khoảng 16,7 nghìn tấn; trái cây khoảng 238,5 nghìn tấn; bánh mứt kẹo khoảng 1.575 nghìn tấn; rượu, bia, nước giải khát khoảng 200 triệu lít.

Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng tăng trung bình từ 10% đến 40% so với kế hoạch phục vụ Tết năm 2025. Tại các hệ thống phân phối lớn, lượng hàng hóa tăng rõ rệt, trong đó MM Mega Market Việt Nam tăng 10 - 30%, Saigon Co.op tăng khoảng 40%, WinMart tăng 20 - 40%, hệ thống siêu thị GO! tăng bình quân 15%. Tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm khoảng 80 - 90%.

Công tác phân phối hàng hóa được triển khai rộng khắp với 30 trung tâm thương mại, 140 siêu thị, 468 chợ, trên 2.000 cửa hàng tiện lợi, 120 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa, hơn 286 website thương mại điện tử và các kênh bán hàng đa phương tiện. Đặc biệt, từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng, có 1.285 điểm bán hàng hóa thiết yếu mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.

Bên cạnh làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thị trường tại chợ dân sinh và hệ thống phân phối hiện đại nhằm đánh giá sát diễn biến cung - cầu, giá cả và việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết.

Tại TP. Hà Nội, đoàn công tác khảo sát tại Siêu thị WinMart Lương Yên (quận Hai Bà Trưng cũ), Chợ đầu mối phía Nam - chợ Đền Lừ (quận Hoàng Mai cũ) và một số chợ, trung tâm thương mại khác. Kết quả khảo sát cho thấy hàng hóa phục vụ Tết được chuẩn bị dồi dào, đa dạng chủng loại; giá các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết được thực hiện tương đối nghiêm túc.

Tại TP. Hải Phòng, đoàn công tác khảo sát tại Siêu thị Co.opmart Hải Phòng và một số chợ, trung tâm thương mại. Thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn có nguồn cung phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân; giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường so với thời điểm trước Tết.

Tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác đã khảo sát tại các địa điểm như Co.opmart, chợ Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh), Mega Mart và chợ Biên Hòa (Đồng Nai). Ghi nhận cho thấy tình hình cung ứng hàng hóa ổn định, hàng hóa đa dạng, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý; các mặt hàng được niêm yết giá và bán đúng quy định.

Tại tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng, đoàn công tác đã làm việc và khảo sát tại các siêu thị GO!, chợ Xanh, siêu thị Ngọc Xuân và một số chợ dân sinh. Kết quả cho thấy nguồn cung hàng hóa ổn định, giá các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Theo Cục Quản lý giá, thông qua hoạt động làm việc và khảo sát thực tế tại các địa phương, các thông tin, số liệu về diễn biến cung - cầu và giá cả hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đã được tổng hợp, đánh giá, làm cơ sở phục vụ công tác theo dõi, điều hành giá chung.

Việc kết hợp giữa làm việc với địa phương và khảo sát trực tiếp thị trường giúp tăng cường khả năng nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời nhận diện các yếu tố có thể tác động đến mặt bằng giá trong thời điểm cao điểm cuối năm.

Trong thời gian tới, trên cơ sở diễn biến thực tế của thị trường và các thông tin thu thập được, công tác theo dõi, tổng hợp, phân tích giá cả tiếp tục được thực hiện thường xuyên, bám sát yêu cầu quản lý, điều hành và bình ổn giá theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, góp phần bảo đảm thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 ổn định, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát trong những tháng đầu năm 2026./.