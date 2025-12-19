Liên Hợp quốc viện trợ khẩn cấp hơn 2,6 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt

(TBTCO) - Cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam xác nhận khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 2,625 triệu USD từ Qũy Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF), nhằm hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và các cơn bão liên tiếp.

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Liên Hợp quốc tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp công bố Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 và thông báo khoản hỗ trợ từ quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp quốc.

Trong năm 2025, Việt Nam đã phải hứng chịu một trong những mùa bão lũ nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ, gây ra những tác động lâu dài đối với người dân, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Kể từ đợt bão, lũ lụt hồi tháng 10, Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc đã tăng cường phối hợp triển khai các công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả và phục hồi thông qua Kế hoạch ứng phó chung (JRP), dựa trên các đánh giá nhu cầu chung. Nhằm bảo đảm hoạt động ứng phó tiếp tục phù hợp với diễn biến tình hình tại các tỉnh bị ảnh hưởng, Phụ lục bổ sung của JRP năm 2025 đã được xây dựng và công bố tại cuộc họp lần này.

Theo đó, phụ lục cập nhật của JRP kết luận cần huy động khẩn cấp tổng cộng 96,2 triệu USD để cung cấp hỗ trợ cứu sinh và phục hồi cho 1,4 triệu người tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai ở khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam thông báo về khoản viện trợ.

Khoản kinh phí này sẽ được phân bổ cho các hoạt động can thiệp ưu tiên trong các lĩnh vực nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường (WASH) và an ninh lương thực. Động thái này bổ sung cho các nỗ lực hỗ trợ khẩn cấp đang được triển khai bởi các cơ quan Liên hợp quốc, phản ánh cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với thiên tai và tăng cường khả năng phục hồi của người dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:“Tôi tin tưởng rằng Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 sẽ đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và thiên tai”.

Phụ lục JRP thể hiện sự tiếp nối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Chính phủ, Liên hợp quốc cùng các đối tác trong nước và quốc tế trong việc cùng nhau xác định những nhu cầu nhân đạo và phục hồi cấp thiết nhất của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời định hướng cho lộ trình xây dựng khả năng chống chịu dài hạn và phục hồi thích ứng với khí hậu.

“Các nỗ lực của chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng, hỗ trợ Chính phủ nâng cao hệ thống cảnh báo sớm, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số nhằm cải thiện công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai” - bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho biết.

Bà cũng khẳng định: “Vượt ra ngoài hỗ trợ khẩn cấp, Kế hoạch Ứng phó chung được cập nhật đã vạch ra một lộ trình phục hồi rõ ràng. Thông qua các sáng kiến này, Việt Nam sẽ có thêm năng lực để ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu gây ra”.