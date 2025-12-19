Sáng ngày 19/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.148 VND, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, hiện ở mức 98,45.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.944 VND/USD - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.125 - 26.405 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.125 đồng 26.405 đồng Vietinbank 26.125 đồng 26.405 đồng BIDV 26.130 đồng 26.408 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.053 - 31.006 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.070 đồng 31.655 đồng Vietinbank 30.369 đồng 31.729 đồng BIDV 30.486 đồng 31.738 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.14 đồng 173.50 đồng Vietinbank 164.52 đồng 174.02 đồng BIDV 166.12 đồng 173.74 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 19/12/2025, giảm 81 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.026 - 27.126 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,07%, hiện ở mức 98,45.

Đồng USD giảm giá so với đồng yên Nhật và Franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo, trong khi đồng EUR suy yếu, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.

Đồng USD giảm 0,12%, xuống 155,50 Yên và giảm 0,14%, xuống 0,79405 Franc Thụy Sĩ.

Đồng EUR giảm nhẹ, sau khi ECB giữ nguyên các mức lãi suất chính sách và đưa ra cái nhìn tích cực hơn về nền kinh tế khu vực đồng EUR, vốn cho thấy khả năng chống chịu trước các cú sốc thương mại toàn cầu. Đồng EUR giảm 0,14%, xuống còn 1,17240 USD.

Đồng Bảng Anh tăng giá, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh thực hiện đợt cắt giảm lãi suất thứ tư trong năm nay, dù thị trường đã lùi kỳ vọng về các đợt nới lỏng tiếp theo, với lần cắt giảm tiếp theo chưa được định giá đầy đủ cho tới tháng 6/2026, thay vì tháng 4 trước đó. Đồng Bảng tăng 0,09%, lên 1,33846 USD./.