Kho bạc Nhà nước đảm bảo dòng chảy ngân sách đến đúng đối tượng

(TBTCO) - Năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao để vừa đảm bảo sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vừa quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước, đưa nguồn lực tài chính phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước.

Ổn định bộ máy, đảm bảo dòng chảy ngân sách thông suốt

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) khi vừa phải thực hiện khối lượng công việc tài chính - ngân sách rất lớn, vừa triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ tháng 3/2025, hệ thống KBNN chính thức chuyển sang mô hình tổ chức 2 cấp gồm KBNN và KBNN khu vực. Tiếp đó, từ ngày 1/7/2025, KBNN tiếp tục sắp xếp lại 20 KBNN khu vực, điều chỉnh địa bàn quản lý phù hợp với việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2025, mặc dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới, song Kho bạc Nhà nước vẫn hoàn thành tốt vai trò quản lý quỹ NSNN. Ảnh: An Phu

Theo mô hình mới, cơ quan KBNN được tổ chức thành 10 đơn vị và các KBNN khu vực bố trí các phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch, quản lý địa bàn đến cấp xã. Quá trình sắp xếp được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ trên toàn hệ thống. Kết quả, KBNN đã cắt giảm 465 đầu mối, tương đương trên 44% tổng số đầu mối, từ 1.047 đầu mối xuống còn 582 đầu mối. Đây là mức cắt giảm lớn, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KBNN.

Tuy nhiên, việc tinh gọn bộ máy đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức, nhất là tại những địa phương không còn đơn vị KBNN khu vực đóng trên địa bàn. Nhiều công chức, người lao động phải di chuyển xa hơn đến nơi làm việc mới; điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng tại một số đơn vị chưa kịp hoàn thiện; khối lượng công việc tăng trong khi biên chế được tinh giản. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống, KBNN đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ diễn ra liên tục, thông suốt.

Xác định việc tinh gọn bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi không làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài chính - ngân sách và quyền lợi của người dân, do đó, ngay sau khi sắp xếp tổ chức, KBNN đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị tập huấn trong toàn hệ thống để trao đổi, giải đáp các khó khăn liên quan đến công tác thu, chi NSNN, hạch toán kế toán, chuyển đổi dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Các hệ thống nghiệp vụ được chỉnh sửa, nâng cấp đồng bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025.

Chấp hành nghiêm túc chế độ kế toán ngân sách nhà nước Trong năm 2025, các đơn vị KBNN đã nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ phục vụ điều hành NSNN của lãnh đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, KBNN đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các địa phương để hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký, sử dụng tài khoản tại KBNN, đặc biệt là đối với ngân sách cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, KBNN đã yêu cầu các KBNN khu vực chủ động làm việc với UBND các xã, bố trí công chức chuyên quản trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản, đảm bảo các hoạt động thanh toán được triển khai kịp thời, nhất là các khoản chi lương, chi an sinh xã hội, chi thiết yếu, chi cấp bách.

Nhờ sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, toàn hệ thống KBNN đã đảm bảo hoạt động ổn định ngay trong giai đoạn cao điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, không để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ trong giải ngân, chi trả ngân sách.

Đảm bảo ngân sách đến đúng đối tượng, đúng thời điểm

Trong năm 2025, mặc dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới trong điều kiện tổ chức bộ máy thay đổi lớn, KBNN vẫn hoàn thành tốt vai trò quản lý quỹ NSNN, đảm bảo chi ngân sách kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn, tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu NSNN. Công tác phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại tiếp tục được mở rộng, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch với KBNN. Tính đến hết ngày 15/12/2025, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 2.469.269 tỷ đồng, bằng 125,55% so với dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ chi của Nhà nước.

Về chi ngân sách, KBNN đã chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát chi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác thanh toán. Các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cụ thể, đến ngày 15/12/2025, toàn hệ thống đã thực hiện thanh toán trên 1,46 triệu tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2024, cao hơn 418.907 tỷ đồng về giá trị, cao hơn 9,9% về tỷ lệ so với dự toán. Đồng thời, toàn hệ thống đã giải ngân trên 586.782 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 63,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 53,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, KBNN đã tập trung cao độ cho công tác thanh toán, chi trả các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, KBNN đã bố trí công chức làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ, mở ngày thanh toán cuối tuần để kịp thời chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và chi tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hiện đại hóa, chuyển đổi số - chìa khóa vượt qua thách thức

Theo báo cáo từ KBNN, để đạt được kết quả này, một trong những yếu tố then chốt giúp KBNN vượt qua khó khăn trong quá trình tinh gọn bộ máy chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Theo đó, chỉ trong thời gian rất ngắn, KBNN đã nâng cấp, chỉnh sửa 12 chương trình ứng dụng, xây dựng các công cụ chuyển đổi dữ liệu với quy mô lớn, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn, không gián đoạn.

Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, kết nối dữ liệu với các hệ thống của ngân hàng, cơ quan thuế, mạng đấu thầu quốc gia… đã giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí giao dịch cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý NSNN. Công nghệ đã thực sự trở thành “đòn bẩy” giúp KBNN duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh tổ chức bộ máy được tinh gọn mạnh mẽ.

Những kết quả KBNN đạt được trong năm 2025 là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể công chức, người lao động KBNN. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hệ thống KBNN bước sang năm 2026 với tâm thế chủ động, tự tin, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nền tài chính quốc gia bền vững.