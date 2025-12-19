Thuế, kế toán Trọng Tín - Nơi doanh nghiệp gửi trọn niềm tin

(TBTCO) - Ra đời từ năm 2010, Trọng Tín - đại lý thuế đầu tiên tại Việt Nam đã không ngừng khẳng định giá trị cốt lõi, với vai trò là “cầu nối thiết thực, hiệu quả giữa cơ quan thuế với người nộp thuế”, nơi các doanh nghiệp gửi trọn niềm tin, kiến tạo giá trị và nâng tầm thành công.

Đội ngũ chuyên gia uy tín, chuyên nghiệp

Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, Trọng Tín hoạt động theo Hệ sinh sinh thái nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện, hiệu quả cho khách hàng từ tài chính - kế toán - thuế và pháp lý đến quản trị doanh nghiệp thông qua các đơn vị: Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín - chuyên cung cấp dịch vụ thuế, kế toán và tư vấn quản lý doanh nghiệp; Công ty Luật TNHH Quốc tế Trọng Tín - cung cấp các dịch vụ pháp lý, tố tụng trong và ngoài tòa; Công ty TNHH Charity Trust Fund Trọng Tín - hoạt động quản lý quỹ theo mô hình doanh nghiệp xã hội, cam kết dùng 51% lợi nhuận thực hiện an sinh xã hội, trong đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân và người dân.

Kiên định trong mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế, Trọng Tín đã trở thành đối tác uy tín, chuyên nghiệp và tin cậy được hàng nghìn khách hàng trên cả nước tin tưởng lựa chọn dịch vụ. Trọng Tín được trên 90% khách hàng đánh giá cao và tiếp tục tin dùng, sử dụng dịch vụ.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín Nguyễn Văn Được (đứng giữa) nhận Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2025

Với đội ngũ chuyên gia uy tín, chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu sâu, rộng chính sách và pháp luật, Trọng Tín đã và đang cung cấp dịch vụ cho các dự án lớn của các tập đoàn trong và ngoài nước. Trong đó, có thể kể đến dự án điện hóa với quy mô vốn đầu tư lên đến gần 73.000 tỷ đồng; dự án sản xuất các sản phẩm bulong, đệm cao su với quy mô vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng; dự án khu đô thị gần 293 ha tại Phú Quốc; dự án khu biệt thự và nhà vườn trên 45,6 ha tại Hà Nội...

Bằng bề dày kinh nghiệm thực tiễn, Trọng Tín đã tư vấn giúp khách hàng tối ưu hàng trăm tỷ đồng, trong đó: tối ưu trên 140 tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản; tối ưu trên 30 tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản - khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại; tối ưu trên 30 tỷ đồng trong lĩnh vực dịch vụ hóa mỹ phẩm; tối ưu trên 16,5 tỷ đồng trong lĩnh vực kinh doanh ô tô; tối ưu trên 8,5 tỷ đồng ở lĩnh vực cảng biển.

Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ, Trọng Tín tích cực tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên môn trong nước và quốc tế, như Hội nghị Thuế thường niên châu Á, châu Đại Dương hàng năm; tham gia là diễn giả, nhà nghiên cứu tại các hội thảo quốc tế, quốc gia và hàng trăm cuộc hội thảo chuyên môn của bộ, ngành, tổ chức nghề nghiệp.

Đặc biệt, Trọng Tín đã và đang thực hiện chương trình “Sự học Trọng Tín” nhằm tôn vinh sự học của cán bộ, nhân viên và sự học của toàn xã hội. Hiệu quả của chương trình đã giúp nhiều cán bộ, nhân viên của Trọng Tín đạt được kết quả cao trong lao động và học tập, từ đó Trọng Tín đã phát động, kêu gọi gây “Quỹ xã hội và Sự học Trọng Tín” vào ngày 20/12/2025.

Tích cực phản biện chính sách pháp luật

Với lợi thế là hệ sinh thái đa dịch vụ, tư vấn chuyên sâu, Trọng Tín được đánh giá là đơn vị tiêu biểu, tích cực trong phản biện chính sách pháp luật. Trọng Tín đã gửi hàng trăm văn bản tới Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành và các tổ chức nghề nghiệp với nội dung phản ánh, góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật. Trong đó, nhiều kiến nghị của Trọng Tín đã được ghi nhận sửa đổi, bổ sung trong các văn bản pháp luật.

“Trên hành trình tiếp theo, Trọng Tín cam kết kiên định sứ mệnh phụng sự doanh nghiệp, người dân và xã hội. Trọng Tín luôn tiên phong, không ngừng đổi mới, sáng tạo và chuẩn hóa mọi hoạt động, đem lại giá trị cao nhất cho cộng đồng trên cơ sở lấy lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam bên cạnh phương châm: “Trách nhiệm từ tâm”, luôn “giữ trọn chữ tín, khơi nguồn giá trị” và cam kết “bảo vệ, gia tăng” giá trị cao nhất cho khách hàng”. Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Được

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty còn tích cực tham gia trả lời phỏng vấn hàng nghìn tin, bài chuyên sâu về pháp luật thuế với trên 80 cơ quan thông tấn, báo chí. Trọng Tín cũng là cầu nối thiết thực, hiệu quả của người nộp thuế khi đồng hành, tham gia cùng với Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), Hội Tư vấn và đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh (HTCAA) ký thỏa thuận với Cục Thuế, Thuế TP. Hồ Chí Minh trong công tác hỗ trợ người nộp thuế nói chung và hộ kinh doanh nói riêng cũng như phối hợp với các cơ quan, tổ chức nghề nghiệp cùng nhiều tổ chức khác để tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn về chính sách pháp luật, thuế.

Không chỉ tích cực phản biện chính sách pháp luật, Trọng Tín luôn chú trọng công tác từ thiện, nhân đạo, khuyến học tại địa phương và các vùng lân cận, như chương trình bữa cơm người già, tháng gạo nghĩa tình, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết cho các đối tượng xã hội và nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn khác.

Đặc biệt, thông qua doanh nghiệp xã hội, Trọng Tín đã thực hiện thành công chương trình kêu gọi được hơn 78 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra năm 2024 tại Bắc Ninh và Cao Bằng.

Hai lần được xác lập kỷ lục về thuế

Với những đóng góp trách nhiệm, tích cực, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội, Trọng Tín đã vinh dự được vinh danh, nhiều lần nhận phần thưởng cao quý của Bộ Tài chính và các tổ chức khác. Trong đó, Trọng Tín và người đại diện đã 5 lần được Bộ Tài chính tặng bằng khen vào các năm 2013 và 2016; đặc biệt, cá nhân Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Được cũng nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen vào các năm 2013, 2016 và năm 2025.

Đại diện Trọng Tín được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tặng 4 bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác khởi nghiệp, kinh doanh và công tác thanh niên vào các năm 2015, 2016, 2017 và 2020.

Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đã tặng 3 bằng khen cho đại diện Trọng Tín vào các năm 2019, 2020 và 2021. Ngoài ra, Trọng Tín vinh dự được UBND TP. Hồ Chí Minh tôn vinh và chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2024”.

Đặc biệt, Trọng Tín - đại lý thuế duy nhất tại Việt Nam 2 lần được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Việt Nam về thuế với danh hiệu “Đại lý thuế đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh”.

Sau 15 năm kiên định và bền bỉ phụng sự doanh nghiệp, Trọng Tín chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam về thuế lần thứ 2 với danh hiệu “Đại lý thuế tiêu biểu thực hiện các hoạt động, chương trình tự nguyện nhằm tư vấn, tuyên truyền, phổ biến và phản biện chính sách pháp luật về thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong 10 năm, từ 2015 - 2025”.

Điểm nhấn trong năm 2025, Trọng Tín được UBND TP. Hồ Chí Minh chứng nhận đạt chuẩn “dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025”. Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty cũng đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc, đại biểu tài năng trẻ Việt Nam lần 2, doanh nhân tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2024 và nhiều danh hiệu cao quý khác.