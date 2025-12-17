Cơ quan Thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima tại trụ sở NTA, Tokyo nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.

Tăng cường khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính - thuế

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, cơ quan Thuế Việt Nam đang trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa mạnh mẽ hệ thống quản lý thuế. Trong những năm vừa qua, bên cạnh công tác cải cách, Thuế Việt Nam trân trọng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của cơ quan Thuế quốc gia Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế và tư vấn chính sách thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản Kazuhiko Ejima tại buổi làm việc.

“Chúng tôi ghi nhận và rất trân trọng sự hợp tác giữa hai bên và mong muốn cơ quan thuế hai nước tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý thuế tiên tiến vì đây là thế mạnh của Nhật Bản. Đặc biệt là những kinh nghiệm và sự hỗ trợ kỹ thuật từ NTA và JICA trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và trong chuyển đổi số quản lý thuế của NTA luôn được cơ quan Thuế Việt Nam tham khảo và triển khai những nội dung phù hợp với Việt Nam trong thực tiễn” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, cơ quan Thuế Việt Nam luôn coi trọng các khuyến nghị của OECD và trên cơ sở khuyến nghị, trong những năm qua, Thuế Việt Nam đã liên tục đổi mới công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại thông qua việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Thuế Việt Nam luôn tăng cường công tác tham vấn và chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm về quản lý thuế quốc tế, từ đó tăng cường khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính - thuế cũng như mối quan hệ thương mại và đầu tư với các đối tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ những nhận thức chung về nội dung Báo cáo rà soát đồng cấp của OECD đối với các tiêu chuẩn trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu (EOIR). Theo đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành và ông Kazuhiko EJIMA - Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế quốc gia Nhật Bản đã bày tỏ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin về lĩnh vực thuế của hai bên và với OECD.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, Nhật Bản với tư cách là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam và đối với quốc tế, Nhật Bản là quốc gia có uy tín rất lớn trong quan hệ quốc tế, vì vậy việc thúc đẩy tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trên nhiều diễn đàn quốc tế trong đó có lĩnh vực thuế luôn là ưu tiên trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Việt Nam.

“Bên cạnh đó, với tinh thần cầu thị, hợp tác có chiều sâu, những khuyến nghị về lĩnh vực thuế của NTA, JICA và OECD đối với Thuế Việt Nam là rất đáng trân trọng nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về lĩnh vực thuế” - Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định.

Hợp tác hỗ trợ kỹ thuật nâng cao minh bạch thuế

Trao đổi tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Kazuhiko Ejima khẳng định, Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao minh bạch thuế và tăng cường hợp tác với Cơ quan Thuế Việt Nam.

Tổng cục trưởng Ejima chia sẻ, hiện nay cơ quan thuế hai nước đều đang trong quá trình chuyển đổi số. Môi trường quản lý thuế đang thay đổi khi cả người nộp thuế và cơ quan thuế đều tích cực ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ quan Thuế Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác chuyển đổi số.

Cục trưởng Mai Xuân Thành và Tổng cục trưởng Kazuhiko Ejima cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc.

"Việt Nam ghi nhận những đánh giá của NTA về sự phát triển toàn diện và tích cực của Việt Nam trong thời gian qua về hoàn thiện thể chế, pháp luật và quản lý kinh tế vĩ mô theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đó, Thuế Việt Nam tiếp tục cân nhắc toàn diện các yếu tố và xu hướng phát triển dài hạn khi đưa ra các đánh giá, điều chỉnh về mức độ rủi ro, chỉ số tín nhiệm và xếp hạng tín dụng đối với Việt Nam" - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành.

“Mặc dù đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nhưng Cơ quan Thuế Nhật Bản vẫn khẳng định điều quan trọng là vẫn phải do con người quyết định. Theo đó, cán bộ, công chức thuế cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi để thực hiện hiệu quả” - Tổng cục trưởng Kazuhiko Ejima nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Kazuhiko Ejima chia sẻ số liệu thực tế cho thấy hiệu quả của chuyển đổi số tại Nhật Bản. Theo đó, tổng số cán bộ thực hiện công tác điều tra, quản lý doanh nghiệp lớn giảm xuống, nhưng số thu thuế và số tiền nộp thêm qua các năm đều tăng lên đáng kể. Như vậy, với ít cán bộ hơn nhưng đạt hiệu quả cao hơn và như vậy việc chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Điều này cũng sẽ rất phù hợp với Cơ quan Thuế Việt Nam.

Thông tin tại buổi họp, Tổng cục trưởng Ejima cho biết, Nhật Bản đang tích cực tham gia và đóng góp vào hoạt động của Sáng kiến Châu Á (Asia Initiative) về minh bạch thuế. Dự kiến tháng 6/2026, Nhật Bản sẽ đồng tổ chức Hội nghị cấp cao Sáng kiến Châu Á và chính thức gửi lời mời Việt Nam tham dự.

Sáng kiến Châu Á là Diễn đàn hợp tác khu vực thuộc Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin vì Mục đích Thuế của OECD, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế và thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn minh bạch thông tin tại khu vực Châu Á. Việt Nam đã ký Tuyên bố Bali để chính thức trở thành thành viên thứ 18 của Sáng kiến Châu Á từ tháng 8/2025./.