BIC và VCI hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch

(TBTCO) - VNPT Cyber Immunity (VCI) - đơn vị chuyên trách an ninh mạng thuộc Tập đoàn VNPT và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa ký kết Hợp tác chiến lược phân phối sản Bảo hiểm rủi ro giao dịch – VNPT CyCare, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực mang tới cho người dùng cơ chế chia sẻ tổn thất tài chính và hỗ trợ phục hồi khi xảy ra sự cố trên môi trường số.

Đại diện BIC và VCI ký kết hợp tác chiến lược

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa BIC và VCI, mở ra hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ người dùng trước các rủi ro khi tham gia vào môi trường mạng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ tổn thương trên không gian số như người cao tuổi và nhóm người thường xuyên phát sinh giao dịch chuyển tiền.

Theo thỏa thuận, VCI trở thành đối tác phân phối chiến lược cho sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch được phát triển bởi BIC. VNPT CyCare tập trung vào giảm thiểu tổn thất tài chính cho khách hàng trong ba nhóm rủi ro thường gặp nhất: Gian lận chuyển tiền: thiệt hại do bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ; Rủi ro mua sắm trực tuyến: hàng không giao, sai, thiếu, hư hỏng hàng hoặc dịch vụ không được thực hiện; Trộm cắp danh tính: thông tin cá nhân bị lợi dụng để thực hiện các hành vi/mục đích trái pháp luật.

Với mức phí từ 7.000 – 15.000 đồng/tháng và phạm vi áp dụng toàn cầu, sản phẩm Bảo hiểm rủi ro giao dịch VNPT CyCare trở thành điểm tựa cùng người dùng chia sẻ rủi ro tài chính và phục hồi nhanh chóng khi xảy ra sự cố trên không gian số.

Ông Nguyễn Ngọc Quân - Giám đốc VNPT Cyber Immunity chia sẻ: “Ngay cả khi đã có các biện pháp phòng vệ kỹ thuật, người dùng vẫn có thể đối mặt tổn thất tài chính khi sự cố xảy ra. Việc hợp tác với BIC nằm trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái Cyber Wellness, mang đến cho người dùng cơ chế chia sẻ rủi ro tài chính khi gặp phải sự cố hoặc lừa đảo, đánh cắp danh tính trên không gian mạng bên cạnh các giải pháp công nghệ sẵn có để bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng ra tăng".

Về phía BIC, ông Trần Trung Tính - Phó Tổng Giám đốc cho biết: “VNPT CyCare mang đến cho khách hàng thêm một giải pháp bảo vệ ưu việt trên không gian mạng. BIC cam kết chi trả bồi thường minh bạch, nhanh chóng cho khách hàng khi xảy ra sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm. Đây là trách nhiệm và cũng là lời hứa đồng hành, giúp khách hàng an tâm giao dịch, mua sắm và trải nghiệm cuộc sống số. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng hợp tác giữa BIC và VNPT Cyber Immunity sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ mới, góp phần nâng cao niềm tin của cộng đồng vào môi trường số và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm trực tuyến an toàn, tin cậy hơn”./.