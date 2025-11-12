Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp nhận hơn 120 vụ tổn thất sau bão số 13, ước tính thiệt hại 69 tỷ đồng

(TBTCO) - Đây là thống kê bước đầu của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chỉ sau 3 ngày kể từ khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ. Các cán bộ giám định bồi thường đã được cử đến ngay sau khi bão tan, nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị tổn thất nặng.

Tính đến ngày 9/11/2025, sau 3 ngày kể từ khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Theo thông tin từ BIC, cán bộ giám định bồi thường đã được cử đến ngay sau khi bão tan, nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị tổn thất nặng, kịp thời ghi nhận thông tin thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng xử lý ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại.

BIC đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Bên cạnh đó, BIC cũng trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên tinh thần khách hàng và cam kết đồng hành trong quá trình khắc phục hậu quả tổn thất. Đối với các vụ tổn thất mang tính chất đặc biệt, có diễn biến phức tạp, BIC chỉ định ngay các đơn vị giám định độc lập tiến hành giám định tổn thất, đồng thời cử cán bộ giám định phối hợp thực hiện nhằm xác định đúng nguyên nhân, mức độ tổn thất và các căn cứ pháp lý để triển khai phương án tạm ứng hoặc bồi thường cho khách hàng.

"Trong bối cảnh thiệt hại do bão số 13 gây ra trên toàn quốc đang ở mức nghiêm trọng, BIC sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khách hàng và đối tác để đẩy nhanh tiến độ xử lý bồi thường. Với cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh, BIC sẽ huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo công tác giám định và chi trả bồi thường được thực hiện nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định, góp phần giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh sau thiên tai" - đại diện BIC cho hay.

Bão số 13 (Kalmaegi) được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh cuối năm 2025, gây mưa lớn, gió giật cấp 10 - 11 tại khu vực duyên hải miền Trung. Thiệt hại vật chất và gián đoạn hoạt động kinh doanh đang được các địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục thống kê, đánh giá.

Liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã chịu thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất, kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.