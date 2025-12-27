Thuế tỉnh Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn hợp nhất, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp quản lý thu, đưa tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt hơn 52.700 tỷ đồng, vượt trên 40% dự toán được giao.

Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác thuế và tuyên dương các đơn vị có thành tích tốt trong công tác thu NSNN năm 2025. Ảnh: Kỳ Phương.

Thu ngân sách cao nhất khu vực Tây Nam Bộ

Năm 2025 đánh dấu năm đầu tiên tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện địa phương mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh cũ và tỉnh Long An cũ.

Việc mở rộng địa bàn quản lý, gia tăng số lượng người nộp thuế, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, đã tạo ra không ít áp lực đối với công tác quản lý và điều hành thu NSNN trên địa bàn.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, hoàn thành và vượt mức dự toán thu NSNN năm 2025.

Năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước đạt 52.778 tỷ đồng, bằng 141,8% dự toán Trung ương giao và 140,1% dự toán địa phương giao. Trong đó, thu từ ngành Thuế quản lý đạt 45.678 tỷ đồng, đạt 145,6% dự toán Trung ương và 143,5% dự toán địa phương; thu từ Hải quan đạt 7.100 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán.

Thu nội địa tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu nguồn thu, với nhiều khoản thu đạt và vượt dự toán. Cụ thể, tổng thu nội địa năm 2025 là 45.678 tỷ đồng, đạt 145,6% dự toán Trung ương, đạt 143,5% dự toán địa phương và bằng 137,3% cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu cân đối (trừ xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất) năm 2025 là 28.528 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán Trung ương, đạt 132% dự toán điạ phương và bằng 130,1% cùng kỳ năm 2024; thu từ xổ số kiến thiết là 5.100 tỷ đồng, đạt 117% dự toán Trung ương và dự toán địa phương, bằng 113,3% so với cùng kỳ năm 2024; thu tiền sử dụng đất là 12.050 tỷ đồng, đạt 205,6% dự toán Trung ương và dự toán địa phương, bằng 175,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành dự toán thu NSNN; trong đó nhiều địa phương có số thu vượt cao so với kế hoạch, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh trong năm đầu hợp nhất địa bàn quản lý. 16/18 lĩnh vực, sắc thuế thu ngân sách đạt và vượt cả dự toán Trung ương và địa phương.

Nhiều khoản tăng cao như thu từ doanh nghiệp FDI, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - mặt nước, cổ tức lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại; thu từ quỹ đất công. Đáng chú ý, tiền thuê đất - mặt nước đạt trên 453%, tiền sử dụng đất vượt 205% dự toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kỳ Phương.

Đẩy mạnh cải cách, tạo nền tảng cho năm 2026

Xác định rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đã chủ động rà soát các yếu tố tác động đến nguồn thu, xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp với thực tiễn địa bàn hợp nhất. Công tác tham mưu UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thu NSNN được triển khai kịp thời; Ban Chỉ đạo đôn đốc thu NSNN được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả từ cấp tỉnh đến các xã, phường.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được thực hiện theo phương pháp quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ thất thu cao. Năm 2025, toàn ngành đã thực hiện vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 588 tỷ đồng, góp phần tăng thu cho NSNN và đảm bảo tính công bằng trong thực thi pháp luật thuế.

Song song đó, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được triển khai quyết liệt, đúng quy định. Ngành Thuế đã áp dụng đồng bộ các biện pháp cưỡng chế, công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn, kéo dài; qua đó thu hồi đáng kể nợ thuế, hạn chế phát sinh nợ mới và nâng cao kỷ cương tài chính - ngân sách.

Thuế tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế. Các dịch vụ thuế điện tử được triển khai đồng bộ; 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được giải quyết bằng phương thức điện tử, đảm bảo đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quay vòng vốn, ổn định sản xuất - kinh doanh. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới theo hướng chủ động, tập trung phổ biến các chính sách thuế mới, nhất là trong lĩnh vực hóa đơn điện tử, thương mại điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế và tuyên dương các đơn vị có thành tích tốt trong công tác thu NSNN năm 2025 của Thuế tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, năm 2025, mặc dù tỉnh trải qua nhiều biến động, đặc biệt là quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu NSNN trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kết quả thu NSNN năm 2025 có đóng góp quan trọng của ngành Thuế, ngành Hải quan, Ban Chỉ đạo thu NSNN các cấp và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 tiếp tục nặng nề, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm.

Đại diện Thuế tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, ngành Thuế tỉnh sẽ cụ thể hóa các định hướng của UBND tỉnh thành chương trình, kế hoạch và lộ trình triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2026.