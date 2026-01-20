Dự án nhà ở xã hội Bee Home Long An có giá bán hơn 31 triệu đồng/m2

(TBTCO) - Gần đây, một dự án nhà ở xã hội tại thị truờng bất động sản phía Nam nhận được sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư khi công bố giá bán hơn 31 triệu đồng/m2. Đây là mức giá tiệm cận, hoặc vượt một số dự án nhà ở thương mại lân cận.

Dự án nhà ở xã hội Bee Home Long An được quảng cáo trên thị trường bất động sản. Ảnh tư liệu

Ngày 14/1, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh công bố thông tin dự án chung cư nhà ở xã hội Mỹ Hạnh (thuộc xã Mỹ Hạnh), do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bee Home Long An làm chủ đầu tư, tổng diện tích gần 1.496m2, cao 12 tầng, với 166 căn hộ.

Theo đó, thời gian bắt đầu nhận nhận đơn đăng ký mua nhà ở xã hội của dự án này vào ngày 10/1/2026 và kết thúc nhận nhận đơn đăng ký ngày 10/2/2026. Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại trụ sở chính của công ty và nhà mẫu dự án theo địa chỉ tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết, tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2026 sẽ hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình và đưa dự án đi vào hoạt động. 100% quỹ căn hộ tại đây đều là nhà ở xã hội để bán.

Giá bán căn hộ tạm tính tại dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh là 31.380.000 đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì).

Theo Sở Xây dựng, trong vòng 180 ngày kể từ ngày công trình được đưa vào sử dụng, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bee Home Long An phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để cơ quan này kiểm tra, xác định giá bán chính thức.

Trường hợp giá bán theo kết quả kiểm toán và kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá trong hợp đồng đã ký, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch từ người mua nhà.

Nếu giá thấp hơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bee Home Long An phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua. Đồng thời, Công ty không được thu quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua nhà được cấp giấy chứng nhận và hoàn thành việc hoàn trả (nếu có).

Dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh được khởi công vào tháng 10/2025. Tại dự án Nhà ở xã hội Mỹ Hạnh chỉ có duy nhất loại căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích sử dụng từ 31 - 34 m2/căn. Với đơn giá 31.380.000 đồng/m2, những căn hộ nhà ở xã hội này có giá từ gần 1 tỷ đến 1,1 tỷ đồng/căn.

Theo tìm hiểu, để đối chiếu mức giá bán, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), ở phân khúc chung cư, trên thị trường bất động sản, hiện tại có 2 dự án thương mại tiệm cận, thậm chí thấp hơn giá bán của dự án xã hội Bee Home Long An bao gồm: chung cư Destino Centro của Tập đoàn Sea Holdings và chung cư The Win (xã Đức Hòa) của liên doanh Thắng Lợi Homes –Tập đoàn Gỗ An Cường và Central.

Trong đó, Destino Centro có vị trí nằm trên trục đường chính Quốc lộ 1A và giáp ranh TP. Hồ Chí Minh nhưng được rao bán với mức giá chỉ từ 28 - 32 triệu đồng/m2. Đối với The Win City có giá bán từ 30 triệu đồng/m2 đến 30,5 triệu đồng/m2.