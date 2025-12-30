Ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu tăng thu ngân sách 10% so với năm 2025

(TBTCO) - Năm 2026, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 53.846 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 46.381 tỷ đồng. Với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phấn đấu tổng thu NSNN tăng 10% so với năm 2025.

Trong năm 2026, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh được giao thu ngân sách 46.381 tỷ đồng. Ảnh: Kỳ Phương

Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ cụ thể hóa các định hướng của UBND tỉnh Tây Ninh thành chương trình, kế hoạch và lộ trình triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2026.

Trước áp lực dự toán cao, ngành Thuế đặt mục tiêu phấn đấu tổng thu NSNN năm 2026 tăng 10% so với năm 2025. Để hoàn thành công tác thu ngân sách và làm tốt các chức năng quản lý thuế trong thời gian tới, Thuế tỉnh đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm là bám sát chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Cục Thuế; tỉnh Tây Ninh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường trong chỉ đạo điều hành công tác thu NSNN; theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, từng sắc thuế; tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý nguồn thu.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý chặt hoàn thuế, thu hồi nợ đọng; tăng cường kiểm tra theo phân tích rủi ro, chống thất thu, gian lận hóa đơn và khai thác hiệu quả các nguồn thu từ hộ kinh doanh sau xóa bỏ thuế khoán, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, thương mại điện tử và hoạt động xây dựng.

“Mặc dù nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 được xác định là rất nặng nề, song với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính và Cục Thuế, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo” - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Năm 2025 đánh dấu năm đầu tiên tỉnh Tây Ninh mới thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong điều kiện địa phương mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh cũ và tỉnh Long An cũ. Việc mở rộng địa bàn quản lý, gia tăng số lượng người nộp thuế, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, đã tạo ra không ít áp lực đối với công tác quản lý và điều hành thu NSNN trên địa bàn.

Theo báo cáo tổng kết thu NSNN, ước thu đến ngày 31/12/2025, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt 52.778 tỷ đồng, bằng 141,8% dự toán trung ương giao và 140,1% dự toán địa phương giao. Trong đó, thu từ ngành Thuế quản lý đạt 45.678 tỷ đồng, đạt 145,6% dự toán trung ương và 143,5% dự toán địa phương.

Thu nội địa tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu nguồn thu, với nhiều khoản thu đạt và vượt cao dự toán. Cụ thể, tổng thu nội địa năm 2025 là 45.678 tỷ đồng, đạt 145,6% dự toán trung ương, đạt 143,5% dự toán địa phương và bằng 137,3% cùng kỳ năm 2024.

Thu cân đối (trừ xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất) năm 2025 là 28.528 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán trung ương, đạt 132% dự toán điạ phương và bằng 130,1% cùng kỳ năm 2024; thu từ xổ số kiến thiết là 5.100 tỷ đồng, đạt 117% dự toán trung ương và dự toán địa phương, bằng 113,3% so với cùng kỳ năm 2024; thu tiền sử dụng đất là 12.050 tỷ đồng, đạt 205,6% dự toán trung ương và dự toán địa phương, bằng 175,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành dự toán thu NSNN; trong đó nhiều địa phương có số thu vượt cao so với kế hoạch, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh trong năm đầu hợp nhất địa bàn quản lý.