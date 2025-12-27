Điểm tên 10 sự kiện chứng khoán nổi bật nhất năm 2025

Nâng hạng thị trường, đưa vào vận hành hệ thống KRX cùng những thay đổi trong khung pháp lý nằm là một trong những sự kiện chứng khoán nổi bật nhất năm 2025.

Ngày 27/12, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam vừa công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2025. Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức kể từ khi Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2007.

1. Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng - Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới

Ngày 8/10/2025 (theo giờ Hà Nội), FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả nâng hạng ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện cả về pháp lý và hạ tầng công nghệ của toàn ngành Chứng khoán, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển TTCK minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế.

Sự kiện này là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của TTCK Việt Nam, ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan; sự nỗ lực của ngành chứng khoán; sự đồng hành của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của FTSE và nhiều định chế đầu tư toàn cầu.

FTSE Russell chúc mừng TTCK Việt Nam được nâng hạng.

Việc TTCK Việt Nam được nâng hạng đang khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cải cách ngày càng sâu rộng để đạt được những mục tiêu dài hạn trong tương lai. Đặc biệt, việc nâng hạng mở ra cánh cửa đón dòng vốn quốc tế quy mô lớn, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế; nâng cao vị thế quốc gia, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; tạo động lực mới cho hội nhập tài chính khu vực và thế giới.

2. Hệ thống KRX vận hành dấu ấn mới trên TTCK và HOSE tròn 25 tuổi

Một dấu ấn đặc biệt quan trọng của TTCK Việt Nam năm 2025 là sự kiện Hệ thống Công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) được vận hành thông suốt, an toàn và ổn định kể từ ngày 5/5/2025.

Các Lãnh đạo ấn nút khai trương Hệ thống KRX tại Lễ Kỷ niệm 25 năm TTCK Việt Nam

Hệ thống KRX không chỉ nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ, mở rộng quy mô cho thị trường mà còn mở đường cho các sản phẩm, dịch vụ mới trong tương lai. Cùng với kỳ vọng nâng hạng, việc Hệ thống KRX vận hành ổn định được đánh giá là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của TTCK Việt Nam năm 2025.

KRX vận hành ổn định đã tô đậm thêm thành công của TTCK Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong dịp tròn 25 tuổi. Song hành cùng sự phát triển của thị trường, trải qua hành trình 25 năm, HOSE đã trưởng thành cùng với những bước chuyển mình ngày càng lớn mạnh của TTCK Việt Nam, không ngừng tạo dựng những nền tảng giá trị, đem lại niềm tin bền vững cho ngành chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

3. TTCK lập kỷ lục về điểm số và thanh khoản

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong hành trình 25 năm hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam. Thị trường ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc khi chỉ số VN-Index tăng 41% và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, có thời điểm đạt trên 1.800 điểm. Nếu tính từ đáy của nhịp điều chỉnh do tác động của chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, chỉ trong 8 tháng cuối năm 2025, VN-Index đã tăng hơn 63%, dù trong đà tăng này không thể không nhắc tới sự bứt phá “thần kỳ” của nhóm cổ phiếu “họ Vin”.

Không chỉ lập kỷ lục về điểm số, thị trường năm 2025 còn chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản, đặc biệt từ sau khi Hệ thống KRX đi vào vận hành từ tháng 5. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn lập kỷ lục với gần 83.000 tỷ đồng trong phiên ngày 5/8/2025. Giá trị giao dịch bình quân trong năm đạt gần 29.500 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với bình quân năm trước.

Diễn biến thị trường chứng khoán từ đầu năm 2025 - Nguồn: Trading View

Động lực tăng trưởng của TTCK đến từ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, sự phục hồi của nhiều doanh nghiệp niêm yết và các giải pháp quyết liệt từ Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng như: cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính, duy trì lãi suất ở mức thấp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kích thích tiêu dùng nội địa, cắt giảm thuế…

Bên cạnh đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ Hệ thống KRX và việc FTSE Russell nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường trong năm 2025.

4. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục

Năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu thế bán ròng tại các thị trường mới nổi và cận biên, kéo dài từ năm 2024, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Năm 2025 chứng kiến quy mô bán ròng kỷ lục trong lịch sử của khối ngoại trên TTCK Việt Nam. Tính chung cả năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 136.000 tỷ đồng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Khối ngoại bán ròng kỷ lục trong năm 2025 - Nguồn: Vietstock

Hai yếu tố quan trọng tác động đến giao dịch của khối ngoại trong năm là rủi ro thuế quan tăng vọt trong quý II khi Hoa Kỳ công bố thuế đối ứng ở mức rất cao đối với nhiều quốc gia vào tháng 4/2025, trong đó có Việt Nam. Với Việt Nam, rủi ro này đã giảm bớt từ tháng 7 khi đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ ghi nhận nhiều tiến triển tích cực. Tuy nhiên, trong hai quý cuối năm, diễn biến tỷ giá lại trở nên căng thẳng khi USD thiết lập đỉnh cao lịch sử mới vào cuối tháng 8/2025, tăng khoảng 3,86% so với cuối năm 2024. Tính đến cuối năm 2025, tỷ giá vẫn tăng khoảng 3,33%, gây ảnh hưởng đến giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu về các thị trường phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ – nơi liên tục thiết lập các đỉnh cao mới – đã tác động tiêu cực tới dòng vốn tại các thị trường cận biên và mới nổi.

5. Chuẩn hóa an toàn vốn, nâng cao quản trị rủi ro của công ty chứng khoán

Ngày 29/10/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thông tư số 102/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu xây dựng các chỉ tiêu an toàn tài chính bao quát đầy đủ rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu của TTCK, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ tăng vốn hóa thị trường gia tăng nhanh chóng trong thời gian qua.

Có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, Thông tư 102 giúp các tổ chức kinh doanh chứng khoán nâng cao năng lực quản trị rủi ro, cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ, thu hút nhà đầu tư – đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài – trong bối cảnh TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau nâng hạng.

6. Tái khởi động làn sóng IPO và thị trường sơ cấp đang "nóng" lên

TTCK Việt Nam giai đoạn cuối năm 2025 chứng kiến sự sôi động khi hàng loạt doanh nghiệp lớn khởi động kế hoạch IPO và niêm yết. Tâm điểm của diễn biến này là thương vụ IPO kết hợp niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) và Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPX).

Ngày 21/10/2025 cổ phiếu TCX chào sàn HOSE, ngày 11/12 là cổ phiếu VPX, tiếp đến ngày 16/12 là cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chào sàn HOSE. Như vậy, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ 2018, hoạt động IPO có tín hiệu ấm lên với nhiều thương vụ được lên kế hoạch trong giai đoạn tới như: Hạ tầng Gelex, Hòa Phát Nông nghiệp, Điện máy xanh, Bách hóa xanh, Nhà thuốc Long Châu… Cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, loạt thương vụ diễn ra cuối năm 2025 không chỉ gia tăng sức nóng của thị trường IPO, mà còn được kỳ vọng mở đầu cho làn sóng thứ ba.

Cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chào sàn HOSE ngày 16/12/2025.

Một cú hích về chính sách rõ rệt tạo ra làn gió mới này chính là Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/9/2025. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trực tiếp tác động đến quy trình IPO, rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO còn 30 ngày, thay vì 90 ngày.

7. Nhiều quy định mới với doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 tăng trưởng tích cực về số lượng doanh nghiệp phát hành và tổng giá trị huy động, ước đạt 441,7 nghìn tỷ đồng. Trên toàn thị trường, tổng mức vốn huy động qua thị trường trái phiếu (gồm trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ) năm 2025 đạt hơn 730 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 27% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2025 với thay đổi quan trọng là yêu cầu tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, ngoại trừ trường hợp trái phiếu phát hành của tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu.

Nghị định mới cũng đưa ra một loạt thay đổi đáng chú ý, tập trung vào việc siết chặt kỷ luật tài chính của doanh nghiệp phát hành và tăng cường tính minh bạch cho nhà đầu tư như áp đặt giới hạn tỷ lệ đòn bẩy tài chính, cải thiện về mặt thủ tục hành chính nhằm tăng tính hiệu quả và thanh khoản cho thị trường...

8. Tăng chế tài xử phạt trong chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ

Ngày 25/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 9/1/2026. Nghị định nâng mức phạt tối đa đối với nhiều vi phạm trong chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ và cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật, mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận…

Đáng chú ý, khung hình phạt nặng nhất là phạt 1 tỷ - 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ hoặc xác nhận trên giấy tờ giả mạo nhằm chứng minh đủ điều kiện chào bán trái phiếu. Những điều chỉnh, bổ sung của Nghị định 306/2025/NĐ-CP cho thấy quyết tâm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và đảm bảo sự phát triển bền vững của TTCK tại Việt Nam.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 488 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 59,7 tỷ đồng, tập trung vào các vi phạm về công bố thông tin, thao túng thị trường và nghĩa vụ báo cáo. Đặc biệt xử phạt 1 tổ chức và 5 cá nhân đối với hành vi thao túng thị trường trong 3 vụ việc thao túng với tổng số tiền phạt là 10,5 tỷ đồng.

9. Thí điểm thị trường tài sản mã hóa và ra mắt Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 9/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, với thời gian thí điểm là 5 năm. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên của Việt Nam về thị trường này, được coi là bước ngoặt quan trọng, vừa mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực tài chính mới mẻ, vừa đặt ra bài toán quản lý rủi ro.

Trong bối cảnh giao dịch tài sản mã hoá thiếu kiểm soát thời gian qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chính sách mới được kỳ vọng sẽ dung hoà giữa bảo vệ nhà đầu tư và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa chính thức được thành lập

Trong diễn biến liên quan, ngày 21/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3552/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, và tiếp đó là Quyết định số 3792/QĐ-BTC ngày 10/11/2025 về việc giao nhiệm vụ điều hành Ban. Ngày 9/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã Quyết định số 979/QĐ-UBCK quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban và ngày 10/12, UBCKNN đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

10. Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 chính thức giao dịch

Ngày 10/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Đây là sản phẩm thứ hai, tiếp nối sự thành công của sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên - Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lễ khai trương giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN100

Việc hợp đồng tương lai VN100 được chính thức đưa vào vận hành là nhằm mục tiêu thực hiện đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường phái sinh nói riêng và TTCK nói chung theo Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt. Việc đa dạng hóa sản phẩm kỳ vọng phục vụ được cả mục tiêu đầu tư và mục tiêu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư trên thị trường. Hợp đồng tương lai mới với chỉ số cơ sở VN100 có tính đại diện tốt, được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển của thị trường cả về quy mô và chiều sâu./.