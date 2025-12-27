Sáng ngày 27/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.128 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,08%, hiện ở mức 98,05.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.054 - 26.384 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.054 đồng 26.384 đồng Vietinbank 25.923 đồng 26.384 đồng BIDV 26.084 đồng 26.384 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.129 - 31.090 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.166 đồng 31.757 đồng Vietinbank 30.081 đồng 31.801 đồng BIDV 30.502 đồng 31.786 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.06 đồng 172.35 đồng Vietinbank 162.37 đồng 173.87 đồng BIDV 164.94 đồng 172.70 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 27/12/2025, giảm 70 đồng ở chiều mua và tăng 950 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.750 - 27.820 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,08%, hiện ở mức 98,05.

Đồng Yên Nhật Bản giảm giá so với đồng USD vào phiên thứ Sáu, khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp nhằm hỗ trợ đồng tiền này, trong khi đồng USD nhích nhẹ so với EUR với khối lượng giao dịch thấp.

So với đồng Yên, đồng USD tăng 0,48% trong ngày, lên mức 156,54 yên/USD, sau khi đã chạm mức 157,77 yên/USD vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó đồng EUR giảm 0,04%, xuống còn 1,1772 USD. Đồng Bảng Anh giảm 0,22%, xuống 1,3493 USD.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng USD đã suy yếu khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi các ngân hàng trung ương khác được kỳ vọng sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ. /.