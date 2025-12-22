Ngân hàng UOB nhận diện ẩn số tác động đến tăng trưởng GDP, tỷ giá năm 2026

Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB nhận định, bức tranh chung vẫn tích cực dù đối mặt nhiều thách thức, tăng trưởng GDP khoảng 7%; USD tiếp đà suy yếu, tỷ giá khoảng 26.300 VND/USD trong quý I/2026 rồi hạ nhiệt dần.

Từ đà bứt phá năm 2025, triển vọng năm 2026 vẫn tích cực

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa đưa ra dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam quý I/2026.

Theo đó, bất chấp những biến động trong chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ từ đầu năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn duy trì sức hút, nhờ niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của quốc gia và khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh tái cơ cấu chuỗi cung ứng tiếp diễn, vốn FDI giải ngân lũy kế đến tháng 10/2025 đạt 21,3 tỷ USD, vượt dự báo cả năm khoảng 20 tỷ USD và cao hơn mức 19,6 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Dòng vốn đăng ký tiếp tục khởi sắc, tăng 15% lên 31,5 tỷ USD từ mức 27,3 tỷ USD năm trước.

Cùng với đó, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2025, xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ, dù nền so sánh năm trước đã ở mức cao (14,2%). Một động lực quan trọng là kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 28,1% so với cùng kỳ năm 2024, do đơn hàng được đẩy nhanh sau khi Mỹ điều chỉnh áp dụng thuế đối ứng về mức cơ bản 10% trên toàn cầu.

Thặng dư thương mại lũy kế đến tháng 10 đạt 18,7 tỷ USD, thấp hơn mức 22,4 tỷ USD của năm 2024, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu tăng mạnh để đáp ứng sản xuất phục vụ xuất khẩu.

"Với GDP thực tăng 7,85% trong 9 tháng năm 2025, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 nhìn chung vẫn tích cực. Tuy nhiên, một rủi ro đáng chú ý là việc áp dụng mức thuế đối ứng cuối cùng từ ngày 7/8, trong đó mức thuế áp cho Việt Nam được giữ ở mức 20% có thể tạo sức ép lên hoạt động thương mại toàn cầu trong năm 2026 khi người tiêu dùng và nhà sản xuất Mỹ phải chịu chi phí nhập khẩu cao hơn" - Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB đánh giá.

Ngành sản xuất cũng ghi nhận đà tăng trưởng trên diện rộng, 9 tháng năm 2025 tăng 10,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2024.

Với 4 tháng liên tiếp chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) duy trì trên ngưỡng 50, triển vọng ngành sản xuất tiếp tục được đánh giá tích cực.

Dù vậy, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm 2025 được dự báo đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh gia tăng thuế quan và căng thẳng thương mại.

Bộ phận phân tích của Ngân hàng UOB dự báo, tăng trưởng quý IV/2025 sẽ chậm lại, còn 7,2%, đưa tăng trưởng cả năm đạt 7,7%.

Bước sang năm 2026, tăng trưởng của Việt Nam có thể giảm nhẹ, còn khoảng 7% do cơ sở so sánh cao của năm 2025 và sự suy giảm của hoạt động tranh thủ đẩy nhanh đơn hàng xuất khẩu trước đó.

Duy trì kịch bản đồng USD suy yếu trong năm 2026

Nhận định về động thái điều hành chính sách tiền tệ năm tới, theo UOB, cùng với triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2026 và áp lực mất giá của VND, các yếu tố này sẽ hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì ổn định lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Nguồn: Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore).

Cũng theo UOB, VND đang trên đà kết năm với năm thứ 4 liên tiếp giảm giá so với USD. Mặc dù các yếu tố bất định liên quan đến thuế quan gây áp lực lên tâm lý thị trường, tăng trưởng GDP ở mức cao đã góp phần hạn chế đà mất giá, nên mức giảm giá từ đầu năm đến nay ở mức khiêm tốn 3,5%, tương đương các năm trước.

Biến động tỷ giá được kiểm soát, nhờ việc Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm và thực hiện can thiệp ngoại hối nhằm giảm thiểu các biến động mạnh trên thị trường.

Nhóm phân tích của UOB cho rằng, trong năm 2026, VND sẽ tiếp tục diễn biến kém tích cực hơn so với các đồng tiền trong khu vực, dù USD dự báo giảm nhẹ trong bối cảnh chung. Dự báo tỷ giá USD lần lượt ở mức 26.300 VND/USD trong quý I/2026, 26.100 VND/USD trong quý II/2026, 26.000 VND/USD trong quý III/2026 và 25.900 VND/USD trong quý IV/2026.

"Bước sang năm 2026, chúng tôi duy trì quan điểm đồng USD yếu đi, với động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ" - chuyên gia UOB dự báo.

Rủi ro chính trị có thể trở lại và trở thành yếu tố gây áp lực giảm giá lên USD trong các tháng tới. Với nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, thị trường có thể bắt đầu định giá khả năng người kế nhiệm sẽ có quan điểm đồng thuận hơn với ưu tiên của chính quyền Trump về mức lãi suất thấp hơn.

Kịch bản này sẽ củng cố kỳ vọng về mức lãi suất điều hành cuối chu kỳ thấp hơn, qua đó dẫn đến xu hướng USD suy yếu kéo dài.

"Dự báo mới nhất đối với chỉ số DXY của chúng tôi là 98,2 trong quý I/2026; 97,3 trong quý II/2026; 96,5 trong quý III/2026 và 95,7 vào quý IV/2026" - UOB nhận định.

Tuy nhiên, tốc độ giảm giá của USD có thể được kìm lại bởi lạm phát dai dẳng, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed và các yếu tố cuối chu kỳ, bao gồm đường cong OIS (hợp đồng hoán đổi qua đêm) đã được định giá tính đến khả năng này. Theo đó, nhóm phân tích tiếp tục duy trì triển vọng tích cực đối với các đồng tiền chủ chốt khác so với USD và kỳ vọng tỷ giá EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD và USD/JPY sẽ kết thúc quý IV/2026 lần lượt ở mức 1,2; 1,37; 0,69 và 146./.