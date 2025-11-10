UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, song dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ thu hẹp

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP quý IV ở mức 7,2% và nâng dự báo cả năm lên 7,7%. Để đạt mục tiêu 8,3 - 8,5%, quý cuối năm cần bứt tốc mạnh, trong khi dư địa nới lỏng tiền tệ hạn chế cùng tỷ giá có thể sẽ phản ứng chậm trước đà suy yếu của USD.

UOB nâng dự báo, song quý IV cần bứt tốc tới 10% để cán đích

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế Việt Nam quý IV/2025" vừa công bố ngày 10/11, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đánh giá, GDP thực tế của Việt Nam trong quý III/2025 tăng mạnh 8,23% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu và sản xuất mạnh mẽ.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vượt xa nhiều quốc gia ASEAN "Triển vọng đến cuối năm 2025 của Việt Nam vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong 3 quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6 - 5,3%), Singapore (3,52%) và Thái Lan (2 - 3%). Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực". Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore).

Tăng trưởng GDP quý III/2025 cũng là mức tăng trưởng hàng quý cao nhất kể từ quý III/2022, thời điểm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 với mức tăng 14,4%. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,85% so với cùng kỳ.

Thành tích vượt trội của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 27,7%. Sản xuất công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng đồng đều, đạt 10,8% trong 9 tháng, cao hơn mức tăng 9,4% cùng kỳ năm 2024.

Theo nhóm phân tích, triển vọng và kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp những thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ. Dù vậy, một kịch bản không mong muốn là đơn hàng xuất khẩu có thể bắt đầu suy giảm khi các doanh nghiệp Mỹ đã hoàn tất việc đặt hàng sớm để tránh thuế (hiện tượng đặt hàng trước thời hạn áp thuế) và giá cả tăng bắt đầu ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong năm 2026.

Cùng với đó, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan.

"Chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 của Việt Nam ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7 - 10,5%" - nhóm phân tích của UOB nhìn nhận.

Về dài hạn, theo ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 4.000 USD hiện nay lên 8.500 USD vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 7%/năm, mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng đồng bộ và mạnh mẽ là yếu tố then chốt để tận dụng hiệu quả các cơ hội và ứng phó kịp thời với những thách thức phát sinh.

Dự báo tỷ giá phản ứng chậm trước đà suy yếu đồng USD

Với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm và chưa có dấu hiệu giảm tốc, theo đánh giá của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu (Ngân hàng UOB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nguồn: UOB.

Theo nhóm phân tích UOB, mặc dù mức độ tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) khá hạn chế, VND có thể sẽ phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước xu hướng suy yếu của USD, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng trong cân nhắc chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Bởi VND là đồng tiền mất giá mạnh thứ hai tại châu Á trong 9 tháng năm 2025, giảm 3,55% so với USD, chỉ thấp hơn mức giảm 3,58% của đồng rupee (Ấn Độ) và cao hơn một chút so với mức giảm 3,38% của đồng rupiah (Indonesia).

Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng suy yếu của USD, với mức tăng 7,65% đối với TWD (Đài Loan); hay 2,5% đối với CNH (Nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục).

VND hiện vẫn duy trì gần mức thấp kỷ lục 26.436 VND/USD ghi nhận vào tháng 8, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tham chiếu theo hướng làm giảm giá đồng nội tệ.

Trong bối cảnh đó, nhóm chuyên gia Ngân hàng UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VND và điều chỉnh dự báo tỷ giá USD như sau: 26.400 VND/USD trong quý IV/2025; 26.300 VND/USD trong quý I/2026; 26.200 VND/USD trong quý II/2026 và 26.100 VND/USD trong quý III/2026./.