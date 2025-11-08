Thủ tướng: Tăng trưởng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%

(TBTCO) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8%, thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực

Sáng nay (8/11), Chính phủ họp thường kỳ tháng 10/2025, trực tuyến với các địa phương. Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 10/2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt trên 762,4 tỷ USD, tăng 17,4% (trong đó xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% và nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%); xuất siêu gần 19,6 tỷ USD. Cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tốt, ổn định; khu vực nông nghiệp duy trì ổn định dù nhiều địa phương bị bão lũ. Phát triển doanh nghiệp khởi sắc. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh.

Các dự án kết cấu hạ tầng được tập trung đẩy nhanh; dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển trong năm 2025. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Trong 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 491.000 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch. Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện khoảng 21,3 tỷ USD, tăng 8,8%, giải ngân cao nhất trong 5 năm qua.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Các dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý tích cực, có hiệu quả bước đầu.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về tỷ giá, lãi suất, lạm phát, đặc biệt là trước tác động của tình hình đầy biến động trên thế giới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Giá vàng biến động mạnh; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng giá nhà đất còn cao. Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính còn chưa triệt để. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ.

Quyết liệt để đạt mục tiêu đã đề ra

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Duy trì tỉ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn FDI, đầu tư tư nhân; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đối với các lĩnh vực, đối tượng dễ bị tổn thương do các yếu tố chủ quan; theo dõi sát diễn biến, bảo đảm ổn định tình hình thị trường, giá cả…

Thủ tướng chỉ rõ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%. Trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,3%; khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72); khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…