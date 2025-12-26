Loạt dự án chung cư có dấu hiệu “bán lúa non” tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho hay, 4 dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai gồm: dự án Setia Edenia (phường Lái Thiêu), dự án The Gió Riverside (phường Đông Hòa), dự án A&T Saigon Riverside ( phường Bình Hòa), dự án chung cư AVA Plaza (phường Thuận Giao). Riêng dự án Green Skyline đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Giá bán dự án Setia Edenia thuộc loại đắt đỏ bậc nhất khu vực Bình Dương (cũ), từ 43 – 50 triệu đồng/m2. Ảnh: Kỳ Phương

4 dự án chưa đủ điều kiện mở bán

Chiều 25/12/2025, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Vũ Anh Dũng - Phó Phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp đến báo chí về thông tin 4 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đại diện Phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, các dự án chưa có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai gồm: dự án Setia Edenia tại phường Lái Thiêu do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư; dự án The Gió Riverside tại phường Đông Hòa do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, dự án A&T Saigon Riverside tại phường Bình Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương làm chủ đầu tư và dự án chung cư quảng trường AVA (AVA Plaza) tại phường Thuận Giao do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Phú làm chủ đầu tư cũng chưa đủ điều kiện bán nhà.

Riêng dự án Green Skyline do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư đã có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ông Vũ Anh Dũng cho biết, Luật Kinh doanh bất động sản, Nhà ở hiện hành đã có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, cấm các hành vi, trường hợp gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Luật Nhà ở hiện hành cũng quy định chủ đầu tư không được ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.

Việc kiểm tra các tổ chức, đơn vị có dấu hiệu vi phạm quy định về huy động vốn trái pháp luật do bộ phận kiểm tra chuyên ngành (trước đây là Thanh tra Sở) thuộc Sở Xây dựng thực hiện theo nghiệp vụ, chức năng và thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề huy động vốn trái phép, tại Chung cư Đại Nhật – Block A thuộc dự án Khu nhà ở Công ty Đông Nam (phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) còn có tên gọi Diamond Sky do Công ty cổ phần Địa ốc Đông Nam (thành viên Tập đoàn Đại Phúc) làm chủ đầu tư đã tổ chức huy động vốn dưới dạng đặt cọc giữ chỗ (booking) 100 triệu/căn. Tuy nhiên, đại diện truyền thông Tập đoàn Đại Phúc lại cho rằng, đây chỉ là thông tin "rumo" thị trường chứ chủ đầu tư chưa hề mở bán.

Sa bàn tổng thể trong đó có dự án Diamond Sky. Ảnh: TH

Sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất

Theo đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, hiện nay, Nghị định số 16/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng đã có các quy định, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp các tổ chức thực hiện các hành vi như kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đồng thời, việc ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản, ngoài bị xử phạt tiền, tổ chức vi phạm các hành vi trên còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 tháng đến 6 tháng.

Trước tình trạng nhiều chủ đầu tư, môi giới quảng cáo “thổi phồng” pháp lý trên không gian mạng để bẫy khách hàng dịp cuối năm, ông Vũ Anh Dũng cho hay, Sở Xây dựng được giao phối hợp thực hiện quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình quảng cáo theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Sở Xây dựng chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản như: kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt; triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến dộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.../.