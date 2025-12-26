Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa có thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tây Sơn - Chi nhánh Đống Đa. Cụ thể như sau:
Địa chỉ cũ: Tầng 1, 3 tòa nhà nhà số 539 - 539A, phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ mới: Một phần tầng 1, tầng 4, sàn thương mại tòa nhà Riverside Garden, số 349 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.7306.9991 - Số Fax: 024.7306.9993Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối,…/.