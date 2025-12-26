(TBTCO) - Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm sáng rực rỡ nhất tại khu vực châu Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thu nhập bình quân tăng trưởng bứt phá đi cùng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đã tạo nên một xu hướng thịnh vượng mới về quản lý tài sản. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng ấn tượng đó là một nghịch lý đáng suy ngẫm: trong khi tài sản tài chính của người Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, thì hệ sinh thái dịch vụ quản lý tài sản - trục xương sống đóng vai trò bảo toàn và phát triển khối tài sản ấy - lại chưa phát triển tương xứng.