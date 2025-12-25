Sáng ngày 25/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.133 VND, giảm 13 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, hiện ở mức 97,96.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.093 - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.093 đồng 26.403 đồng Vietinbank 26.108 đồng 26.403 đồng BIDV 26.123 đồng 26.403 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.183 - 31.149 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.264 đồng 31.859 đồng Vietinbank 30.264 đồng 31.859 đồng BIDV 30.587 đồng 31.843 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.78 đồng 173.12 đồng Vietinbank 164.28 đồng 173.78 đồng BIDV 165.75 đồng 173.37 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 25/12/2025, tăng 244 đồng ở chiều mua và giảm 776 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.955 - 27.055 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,02%, hiện ở mức 97,96.

Đồng USD dao động trong biên độ hẹp và vẫn đang trên đà giảm mạnh nhất trong năm kể từ năm 2017, có thể tiếp tục suy yếu trong năm tới khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa vào năm 2026.

Đồng EUR giảm 0,14%, xuống 1,1778 USD/EUR, trong khi Bảng Anh giảm 0,13% xuống 1,3498 USD/Bảng.

Đồng USD đã suy yếu trong năm nay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, khả năng tiếp tục nới lỏng trong năm tới, trong khi các nhà phân tích cho rằng nhiều ngân hàng trung ương khác đã hoàn tất chu kỳ giảm lãi suất.

Đồng Yên Nhật Bản đã tăng nhẹ so với đồng USD vào thứ Tư khi các nhà giao dịch tập trung vào việc liệu sự suy yếu của đồng yên có khiến các quan chức trong nước can thiệp hay không.

Đồng Yên đã suy yếu dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thực hiện đợt tăng lãi suất được mong đợi từ lâu vào thứ Sáu tuần trước. Động thái này đã được thị trường dự báo từ trước, trong khi những phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda khiến các nhà đầu tư cảnh giác cao độ trước khả năng Tokyo sẽ can thiệp mua vào đồng yên, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng giao dịch ít dần về cuối năm, thời điểm mà các nhà phân tích cho rằng thuận lợi để chính quyền hành động.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama hôm thứ Ba tuyên bố Nhật Bản có toàn quyền xử lý các biến động quá mức của đồng yên, đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về sự sẵn sàng can thiệp của Tokyo.

Những phát biểu này đã chặn đà giảm của đồng Yên. Đồng tiền Nhật Bản tăng 0,25% trong ngày so với USD, lên mức 155,84 yên/USD. Trước đó, đồng USD đã chạm mức 157,77 yên vào ngày thứ Sáu./.