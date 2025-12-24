Giá vàng hôm nay (24/12): Cán mốc 159 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng thế giới tiến sát mốc lịch sử 4.500 USD/ounce, được tiếp sức bởi đồng USD suy yếu và bối cảnh địa chính trị ngày càng khó lường. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:45:28 sáng 24/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.484,94 USD/oune, tăng 50,64 USD, tương đương với mức tăng 1,14% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,254 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.755 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 144 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 24/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 157 triệu đồng/lượng mua vào, 159 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng 23/12.

Tương tự, Phú Quý tăng giá vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều, niêm yết ở mốc 156 - 159 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng cao so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua và 155,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 153,5 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 2 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 153,5 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 153,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.