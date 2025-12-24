Ngày 24/12: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (24/12) tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Ba khi các nhà đầu tư đánh giá mức tăng trưởng kinh tế Mỹ cao hơn dự kiến cùng với rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela và Nga.

Giá dầu Brent hôm nay tăng 0,31 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,31 USD/thùng, tương đương 0,5%, lên mức 62,38 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,37 USD/thùng, tương đương 0,64%, lên mức 58,38 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch thứ hôm qua, trong đó giá dầu Brent ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong hai tháng, còn giá dầu WTI tăng mạnh nhất kể từ ngày 14/11.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phong tỏa tất cả các tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt ra vào Venezuela, khiến các chủ tàu luôn trong tình trạng cảnh giác. Ngoài ra, những gián đoạn đối với nguồn cung dầu của Nga cũng làm giá dầu tăng. Ngày 22/12,

Barclays nhận định thị trường xăng dầu nhiều khả năng vẫn ở trạng thái nguồn cung dồi dào trong nửa đầu năm 2026, song mức dư cung sẽ thu hẹp xuống khoảng 700.000 thùng/ngày vào quý IV/2026, và nếu các gián đoạn kéo dài, cán cân cung - cầu có thể thắt chặt nhanh hơn dự kiến./.