Nhập khẩu ô tô tháng 11 tăng tốc, xe từ ASEAN và Trung Quốc chiếm áp đảo

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong tháng 11/2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam đạt 18.350 chiếc, tăng 12,3% so với tháng trước, tương ứng tăng hơn 2.000 xe. Trị giá nhập khẩu đạt 455,5 triệu USD, phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi rõ nét trong những tháng cuối năm.

Trong tháng 11/2025, cơ quan hải quan ghi nhận, nhập khẩu ô tô từ 3 thị trường Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng, cung cấp 16.973 chiếc, chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu. Trong đó, xe nhập từ Indonesia đạt 7.189 chiếc, tăng mạnh 37,7%; nhập từ Trung Quốc đạt 5.001 chiếc, tăng 12,3%; riêng nhập từ Thái Lan giảm 8,9%, còn 4.783 chiếc.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 11 tháng/2024 và 11 tháng/2025. Nguồn: CHQ

Xét theo cơ cấu, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là phân khúc áp đảo với 12.784 chiếc, chiếm gần 70% tổng lượng xe nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu nhóm xe này đạt khoảng 250 triệu USD, tăng 11,3% về lượng so với tháng trước. Hoạt động nhập khẩu tập trung chủ yếu tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, hai đầu mối logistics lớn nhất cả nước.

Ở phân khúc xe ô tô vận tải, lượng nhập khẩu đạt 2.916 chiếc, tăng mạnh 20,1%, cho thấy nhu cầu bổ sung phương tiện phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa đang gia tăng. Ngược lại, trong tháng 11/2025 không phát sinh nhập khẩu xe trên 9 chỗ ngồi.