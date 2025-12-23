Ngày 23/12: Giá heo hơi thiết lập kỷ lục mới ở mốc 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (23/12) tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ tại một số địa phương ở miền Bắc. Trong khi giá thu mua tại các tỉnh ở tại miền Trung và miền Nam ổn định. Hiện giá heo trên cả nước đang giao động ở mức 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng tại một số địa phương ở miền Bắc. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục là tâm điểm với đà tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành trọng điểm.

Cụ thể, sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ đã chính thức đạt mốc 70.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất này hiện cũng đang được duy trì ổn định tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Tại Lạng Sơn, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Điện Biên cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đạt mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương như Quảng Ninh, Lào Cai và Sơn La đi ngang ở mức 69.000 đồng/kg. Địa phương có mức giá thấp nhất khu vực là Lai Châu với 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không có biến động, các địa phương đồng loạt giữ giá đi ngang.

Mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các tỉnh Đà Nẵng và Quảng Ngãi neo ổn định ở mức 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mức giá 65.000 đồng/kg được áp dụng chung cho Quảng Trị, Huế và Gia Lai. Thấp hơn một chút là Đắk Lắk với giá 64.000 đồng/kg. Hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng hiện vẫn là nơi có giá thu mua thấp nhất vùng với 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay duy trì trạng thái ổn định, không có sự điều chỉnh mới so với phiên giao dịch hôm trước.

Mức thu mua cao nhất khu vực đạt 63.000 đồng/kg, tập trung tại các tỉnh thành lớn như Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Các tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức giá 61.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại bao gồm An Giang, Cà Mau và Cần Thơ vẫn đang duy trì mức giá thấp nhất cả nước là 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn giữ được sự sôi động tại miền Bắc khi có thêm hai địa phương chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg. Giá heo tại miền Trung và miền Nam không có biến động mới, cho thấy tâm lý thận trọng của thương lái trước sự chênh lệch giá giữa các vùng miền, tuy nhiên với nhu cầu thực phẩm dự báo tăng mạnh vào những ngày cận Tết Dương lịch, thị trường có thể sẽ tiếp tục đón nhận những đợt sóng giá mới./.