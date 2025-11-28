Công đoàn DATC xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho chặng đường phát triển 2025–2030

(TBTCO) - Ngày 27/11, Công đoàn Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đội ngũ đoàn viên và người lao động toàn Công ty.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Quang Hưởng – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam; Nguyễn Duy Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC; Phạm Mạnh Thường – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty; Phạm Quang Hiền – Chủ tịch Công đoàn DATC, Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện HĐTV, Ban Giám đốc và hơn 140 đoàn viên DATC tham dự.

Đại hội Công đoàn DATC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với 217 đoàn viên ở 16 đơn vị công đoàn trực thuộc, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty có trình độ chuyên môn cao, trong đó 90,3% có bằng đại học và sau đại học. Ban chấp hành Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thường vụ). Ủy ban kiểm tra Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Trong báo cáo trình Đại hội, Công đoàn DATC đã đánh giá toàn diện tình hình đoàn viên và người lao động trong giai đoạn 2023 – 2025.

Báo cáo nhấn mạnh dù nhiệm kỳ qua có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, đặc biệt là việc chuyển giao Công đoàn Công ty từ Công đoàn Bộ Tài chính sang Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam, tổ chức Công đoàn DATC vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức hoạt động và phối hợp hiệu quả với chuyên môn. Các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động được triển khai sâu rộng, tạo môi trường làm việc ổn định, gắn kết và hiệu quả.

Công đoàn DATC đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của Công ty. Hoạt động chăm lo đời sống người lao động được đẩy mạnh với nhiều chương trình ý nghĩa: hỗ trợ dịp lễ, Tết; tổ chức nghỉ mát; thăm hỏi đoàn viên và thân nhân khi ốm đau; khám sức khỏe định kỳ; tổ chức các hoạt động dành cho nữ cán bộ nhân viên trong các dịp 8/3, 20/10…

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Công ty trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tạo môi trường làm việc ổn định, giúp đoàn viên yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những thành tích đáng khích lệ, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục để hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Duy Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn DATC đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua, luôn đồng hành phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khích lệ động viên đoàn viên và người lao động khắc phục mọi khó khăn, tập trung nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của đơn vị và cho hoạt động của Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Duy Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác chăm lo cho người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định và tạo động lực để toàn thể cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Trong thời gian tới, Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và nhân rộng các phong trào thi đua. Đảng ủy, HĐTV cam kết cùng Công đoàn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động và chiều ngược lại, người lao động cũng cần cam kết thực hiện nghĩa vụ cao nhất. Mong rằng Ban Chấp hành mới sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, phát huy sức mạnh tập thể và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới”, Chủ tịch Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng phát biểu.

Đại hội cũng lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng. Đồng chí biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn DATC, đặc biệt là bản lĩnh, trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực các phong trào của Công đoàn cấp trên. Đồng chí cũng tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn DATC sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đồng hành cùng Công ty trong phát triển bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác công đoàn giai đoạn 2023 - 2028, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu BCH Công đoàn DATC nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Theo đó, trong giai đoạn tới, Công đoàn DATC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố phong trào thi đua lao động sản xuất; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường đối thoại, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể tiến bộ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động nữ công.

Thành công của Đại hội Công đoàn DATC lần thứ VII khẳng định sự thống nhất, đồng lòng của tập thể đoàn viên, người lao động và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với Đảng ủy, HĐTV và Ban lãnh đạo Công ty. Đây là nền tảng quan trọng để Công đoàn DATC tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, góp phần xây dựng DATC phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới.