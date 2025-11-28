Bộ Tài chính thúc đẩy thu hút FDI chất lượng cao vào phía Nam

(TBTCO) - Ngày 28/11, Bộ Tài chính tổ chức “Tọa đàm kết nối đầu tư phía Nam 2025” tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm thắt chặt liên kết giữa doanh nghiệp FDI và các địa phương. Tại tọa đàm, các đại biểu cập nhật chính sách, định hướng thu hút đầu tư và phân tích bức tranh FDI trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, đồng thời khẳng định Việt Nam vẫn giữ được sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính nhấn mạnh, năm 2025 là một năm đầy biến động của kinh tế thế giới, nhiều thách thức đan xen, song Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, quy mô nền kinh tế dự kiến vượt mốc 500 tỷ USD, tăng trưởng trên 8%, đứng thứ 32 thế giới và thứ 4 ASEAN. GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD, đưa Việt Nam bước vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Về FDI, ông Tuấn cho biết, tính lũy kế đến nay, Việt Nam đã thu hút hơn 44 nghìn dự án với 525 tỷ USD vốn đăng ký của các nhà đầu tư đến từ 153 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Singapore, Nhật Bản, Đài Loan.

Riêng 10 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đăng ký (gồm cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; FDI thực hiện đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thương mại tăng cao qua từng năm, dự kiến đạt 850 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới; cán cân thương mại duy trì xuất siêu lớn.

Ông Tuấn khẳng định, để tận dụng triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn mới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dự án, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác và nhà đầu tư quốc tế. Kết nối là chìa khóa để nâng cao hiệu quả hợp tác và thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao.

Toạ đàm với sự tham dự Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; các địa phương phía Nam; đại diện các tổ chức nước ngoài; hiệp hội doanh nghiệp quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh....

Cũng tại tọa đàm, bà Trần Thị Hải Yến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư phía Nam cho biết, khu vực phía Nam đóng góp hơn 27 nghìn dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn 272 tỷ USD, tương đương 61% tổng vốn FDI của cả nước. Điều này khẳng định khu vực phía Nam là vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời là khu vực dẫn đầu về thu hút nguồn vốn FDI.

Trong đó, vùng Đông Nam bộ là một trong bốn vùng kinh tế trọng điểm lớn. Đặc biệt, sau khi thực hiện việc sáp nhập các tỉnh/ thành, thì đây là khu vực kinh tế phát triển năng động, có nhiều tiềm năng lớn về kinh tế, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, và có tỷ trọng đóng góp lớn bậc nhất cả nước. Đồng thời, đây cũng là vùng kinh tế thu hút vốn FDI lớn nhất của Việt Nam.

Bà Yến đánh giá, việc Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh dự kiến đi vào hoạt động thời gian tới sẽ tạo lực đẩy quan trọng cho thu hút vốn đầu tư trong khu vực. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành cần thực hiện nhiều biện pháp chọn lọc dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và giá trị tăng cao. Đồng thời, việc xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với bối cảnh mới là cấp thiết; đội ngũ cán bộ xúc tiến đầu tư của địa phương cũng cần được nâng cao năng lực và nắm bắt xu hướng FDI để xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả.

"Với vai trò là cánh tay nối dài của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), chúng tôi luôn duy trì kết nối với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ thông tin chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư. Mặc dù năm 2025 là thời điểm đơn vị phải thực hiện sáp nhập tổ chức và đối mặt với nhiều khó khăn chung của kinh tế thế giới, Trung tâm vẫn tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Đức, Bỉ, Hoa Kỳ… trong các lĩnh vực trung tâm thương mại, khu thương mại tự do, năng lượng sạch, công nghiệp hỗ trợ, chip bán dẫn…" - bà Yến nói./.