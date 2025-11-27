Ngày 27/11: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/11) hồi phục mạnh mẽ, tăng 1.000 - 1.800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu cũng tăng mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 149.500 - 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay bật tăng mạnh từ 1.000 - 1.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bật tăng trở lại

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/11) bật tăng hồi phục mạnh mẽ từ 1.000 - 1.800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.300 - 112.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng so với ngày hôm qua, lên mức 112.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng tăng mạnh 1.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.300 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 46 USD/tấn, xuống mức 4513 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 19 USD/tấn, đạt mức 4200 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 2,7 cent/lb, đạt mức 411,5 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,7 cent/lb, đạt mức 336,35 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 472,8 cent/lb, tăng 5,05 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 0,9 cent/lb,đạt mức 408,0 cent/lb.

Giá tiêu tăng mạnh đến 2.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 149.500 - 150.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 149.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh nhất, tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 149.500 đồng/kg. Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng mạnh 1.500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 149.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.126 USD/tấn; giá tiêu trắng giao dịch ở mức 9.703 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.