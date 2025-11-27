Nỗ lực đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong thiên tai, lụt bão

(TBTCO) - Công tác điều hành giá đã và đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai theo hướng chủ động, kịp thời, linh hoạt, nhất là trong bối cảnh mưa bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề và làm đứt gãy cục bộ nguồn cung tại nhiều địa phương.

Chủ động, kịp thời và linh hoạt trong công tác điều hành giá

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025 mới đây, Bộ Tài chính cho biết, diễn biến giá cả thị trường cơ bản tuân theo quy luật hàng năm. Mặt bằng giá tăng cao vào dịp tết sau đó giảm trở lại cuối quý I và chỉ tăng nhẹ trong hai quý tiếp theo.

Dưới ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra và có cường độ lớn, trong 10 tháng năm 2025, đa số các tháng có chỉ số giá tiêu dùng so tháng trước chỉ tăng nhẹ 0,2% hoặc thấp hơn. Lạm phát hiện vẫn trong phạm vi mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Các bộj ngành nhận định, các cơn bão, lũ liên tiếp xảy ra đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đời sống của người dân, nhưng trên thị trường, hoạt động cung ứng hàng hóa vẫn nỗ lực được duy trì, bảo đảm đáp ứng nhu cầu liên tục phục vụ đời sống, sản xuất của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp bảo đảm an sinh xã hội.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống trong các siêu thị miền Trung hiện khá phong phú. Ảnh: TL

Đạt kết quả này là do công tác điều hành giá đã được các Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo điều hành giá chú trọng thực hiện.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đảm bảo thông suốt và tăng cường cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ, đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, chú trọng, tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp lễ, tết; thời điểm thiên tai, bão lũ; cũng như tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng dự báo, trong những tháng còn lại của năm 2025, thiên tai, bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề tới sản xuất và đời sống của người dân khiến giá cả có thể biến động tăng cục bộ tại các địa bàn bị chia cắt do mưa lũ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Đặc biệt, cần chủ động ứng phó với tình hình bão lũ, thời tiết cực đoan, kịp thời bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi, kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các vùng đang bị cô lập do mưa lũ

Hiện nay, tình trạng mưa lũ kéo dài tại nhiều tỉnh, thành khiến đời sống người dân bị xáo trộn, giao thông chia cắt và nguồn cung hàng hóa thiết yếu ở một số nơi bị ảnh hưởng, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, các bộ, ngành đang chủ động và khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, Bộ Công thương vừa có các công điện yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát khu vực ngập sâu, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở để xây dựng phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa phù hợp. Theo đó, Bộ Công thương yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố sẵn sàng bảo đảm nguồn cung lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là tại các khu vực bị chia cắt, cô lập. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là không để xảy ra tình trạng thiếu hàng phục vụ nhân dân. Bộ này cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thương mại, doanh nghiệp sản xuất tăng cường năng lực sản xuất để đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, ưu tiên cho khu vực chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ.

Chủ động chuẩn bị nguồn hàng dự trữ phục vụ dân sinh Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu, những khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở cần được chủ động chuẩn bị nguồn hàng dự trữ phục vụ dân sinh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai vụ mùa mới, khôi phục chăn nuôi; thiếu vật tư hay giống cây trồng, vật nuôi phải điều hành cung ứng để không gián đoạn sản xuất.

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; trong đó, có mặt hàng rau xanh, Bộ Công thương đang dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cũng có văn bản yêu cầu Sở Công thương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng rà soát thiệt hại tại các chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu và phối hợp khôi phục sớm hoạt động; đôn đốc hệ thống siêu thị, doanh nghiệp phân phối và thương nhân xăng dầu tăng cường dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các mặt hàng thiết yếu.

Mặt khác, các đơn vị phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường và cơ quan chuyên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và các vi phạm khác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thiên tai...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, đợt mưa lũ đang xảy ra tiếp tục gây thiệt hại lớn, với hơn 13.400 ha cây trồng bị ảnh hưởng... Vì thế, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hỗ trợ địa phương, đồng thời rà soát nguồn cung nông sản để tránh đứt gãy. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát tình hình để điều chỉnh cơ cấu sản xuất, kiểm soát tốt giá cả và chuẩn bị các điều kiện khôi phục sản xuất, nhất là vụ Đông tại khu vực Bắc bộ, nhằm bảo đảm nguồn hàng cho thị trường cuối năm.

Về phía địa phương, để không ảnh hưởng đến nguồn cung thị trường cuối năm, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cùng các hợp tác xã đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Song song đó, theo dõi sát diễn biến thị trường để có những khuyến nghị phù hợp, đảm bảo cân bằng nguồn cung rau củ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp tết sắp tới. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa yêu cầu các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường và xử lý nghiêm hành vi trục lợi, đồng thời sớm triển khai các gian hàng hỗ trợ người dân vùng lũ...

Cùng vào cuộc với các bộ ngành, địa phương, về phía doanh nghiệp, đại diện MM Mega Market chia sẻ, vừa qua khi giao thông trở ngại ở phía Lâm Đồng ảnh hưởng đến nguồn cung rau củ từ Đà Lạt, đơn vị bổ sung nguồn hàng tại các khu vực miền Tây hoặc địa phương không bị lũ lụt… Bên cạnh đó, hiện giá một số mặt hàng như cải thảo, cà chua… ngoài thị trường đã tăng gấp 2 - 3 lần, nhưng MM Mega Market vẫn giữ giá ổn định để chia sẻ với người tiêu dùng.

Các đơn vị như Tập đoàn Central Retail, Saigon Co.op…đều khẳng định đảm bảo nguồn cung ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hợp lý, phù hợp tình hình thực tế.