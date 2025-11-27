Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch để bù lại thiệt hại nặng nề do bão lũ

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và khắc phục khó khăn nhất là ảnh hưởng của thảm họa thiên tai, bão lũ vừa qua để tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền đợt thi đua sâu rộng thiết thực, hiệu quả, với khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền theo phương châm "đổi mới tư duy, kiến tạo phát triển, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, vì dân phục vụ".

Đẩy mạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh tư liệu.

Đồng thời, phát huy tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai" "mỗi ngày làm một việc tốt", những nơi không bị ảnh hưởng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch để bù lại cho các địa phương khu vực miền Trung, Tây nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ; khơi dậy lòng yêu nước, phát động các đợt thi đua cao điểm phù hợp với hoàn cảnh, thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 đã đặt ra.

Nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Phấn đấu tăng trưởng cả nước năm 2025 trên 8%; tạo nền tảng vững chắc, tạo đà, tạo lực, tạo thế để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, kề vai, sát cánh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kịp thời hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, bão lũ...; quyết tâm nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân và khôi phục sinh kế cho người dân vùng bị bão lũ trong thời gian sớm nhất có thể; đẩy mạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trước mắt phấn đấu tăng trưởng cả nước năm 2025 trên 8%; tạo nền tảng vững chắc, tạo đà, tạo lực, tạo thế để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chủ động sáng tạo; Trung ương nêu gương đi trước, làm trước, địa phương tiếp bước linh hoạt làm theo hiệu quả; ưu tiên dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp trên giao phó./.