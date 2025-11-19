Đoàn Thanh niên Thuế tỉnh Điện Biên ra quân 30 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Thuế tỉnh Điện Biên về kế hoạch 30 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, Đoàn Thanh niên Thuế tỉnh Điện Biên đã phát động đợt ra quân xung kích với tinh thần “Tuổi trẻ ngành Thuế - Nhiệt huyết, sáng tạo, tiên phong trong cải cách và hỗ trợ người nộp thuế”.

Ngay sau lễ phát động, 100% đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã được quán triệt tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao và nhận thức rõ tính cấp bách, quan trọng của kế hoạch lần này. Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan Thuế tỉnh đã thành lập các tổ công tác thanh niên xung kích gồm những đoàn viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết trực tiếp xuống hỗ trợ Chi đoàn Thuế cơ sở số 1 và số 2.

Đoàn thanh niên hỗ trợ hộ kinh doanh tại Thuế cơ sở 1.

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai vào các ngày thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 7/11/2025, và sẽ kéo dài cho đến khi các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong đợt cao điểm 30 ngày. Với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, về đích sớm” toàn thể đoàn viên thanh niên phấn đấu tập trung cao độ, phối hợp hiệu quả nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm trong vòng 30 ngày.

Trong những ngày đầu ra quân, không khí làm việc tại các Thuế cơ sở trở nên sôi nổi, hăng say và đầy năng lượng trẻ. Hình ảnh những đoàn viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, chuyển đổi mô hình, đã để lại ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của tuổi trẻ Thuế tỉnh Điện Biên.

Một số hình ảnh Đoàn thanh niên hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh.

Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn là cuộc vận động lớn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện vai trò tiên phong của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và đồng hành cùng người nộp thuế.