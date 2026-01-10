Ngày 10/1: Giá thép và quặng sắt quay đầu giảm mạnh

Giá thép và quặng sắt hôm nay (10/1) quay đầu giảm trở lại sau 4 phiên tăng liên tiếp, khi giới đầu tư chốt lời trước lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể can thiệp để hạ nhiệt thị trường. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định tại cả ba miền.

Giá thép và quặng sắt hôm nay quay đầu giảm trở lại sau 4 phiên tăng liên tiếp. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 giảm 38 Nhân dân tệ, xuống mức 3.172 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chốt lời do lo ngại về khả năng chính phủ can thiệp vào thị trường Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, với giá đang tiến gần đến mức tâm lý quan trọng là 110 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc ở mức 816 Nhân dân tệ (116,80 USD/tấn) không đổi sau khi chạm mức 831,5 Nhân dân tệ vào đầu phiên.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2 trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,78% xuống còn 108,2 USD/tấn.

Đợt tăng giá kéo dài được thúc đẩy bởi hy vọng về sự cải thiện nhu cầu tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, sau khi ngân hàng trung ương nước này cam kết nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.