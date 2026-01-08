Sáng ngày 8/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.125 VND, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,16%, hiện ở mức 98,73.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.916 VND/USD - 26.328 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.081 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.081 đồng 26.381 đồng Vietinbank 26.070 đồng 26.381 đồng BIDV 26.081 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.906 - 30.844 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.935 đồng 31.513 đồng Vietinbank 29.887 đồng 31.535 đồng BIDV 30.249 đồng 31.518 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.71 đồng 171.99 đồng Vietinbank 163.08 đồng 172.58 đồng BIDV 164.45 đồng 172.14 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 8/1/2026, giảm 226 đồng ở cả chiều mua và giảm 266 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.733 - 26.883 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,16%, hiện ở mức 98,73.

Đồng USD giữ ổn định so với các đồng tiền chủ chốt như Yên Nhật và EUR trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh vị thế trước hàng loạt số liệu về thị trường lao động Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Đồng USD tăng nhẹ 0,24%, lên mức 0,797 so với Franc Thụy Sĩ và nhích 0,08%, lên 156,75 so với Yên Nhật.

Đồng Đô la Australia tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2024, đạt 0,6766 USD, khi báo cáo lạm phát với nhiều tín hiệu trái chiều vẫn duy trì khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Trong khi đó, đồng Đô la New Zealand giảm 0,14%, xuống còn 0,5776 USD./.