Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa “bứt phá”, vượt cao so với dự toán

(TBTCO) - Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2025 được 2.012,4 tỷ đồng, đạt 156,5% dự toán pháp lệnh, đạt 143,8% dự toán HĐND, UBND tỉnh, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Chiều ngày 8/1, Thuế tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang dự và phát biểu chỉ đạo.

14/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán pháp lệnh giao, có 14/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán. So với cùng kỳ năm trước, có 11/17 khoản thu tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho Thuế tỉnh Cao Bằng vì có thành tích xuất sắc trong công tác thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Thuế tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong năm 2025 và những năm qua. Phó Chủ tịch Vũ Đình Quang yêu cầu, năm 2026, Thuế tỉnh Cao Bằng tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu còn dư địa; tăng cường chống thất thu, chống gian lận thuế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được giao. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; đơn giản hóa các thủ tục thu, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế…

Đánh giá về những kết quả đạt được, lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, 2025 là năm tập trung triển khai công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, mà trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, sự nỗ lực vượt khó để phát triển sản xuất kinh doanh và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp, người dân, cùng với nỗ lực của cán bộ, công chức thuế, công tác quản lý thuế năm 2025 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, công tác tuyên truyền được cơ quan thuế triển khai đảm bảo kịp thời, đa dạng và sát thực tế. Nội dung tuyên truyền tập trung truyền tải các chính sách thuế mới, các vấn đề dược xã hội quan tâm như: triển khai tổ chức bộ máy mới, sử dụng mã định danh thay cho mã số thuế; công tác chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số… Đặc biệt, triển khai chiến dịch truyền thông trọng điểm “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2025, đã hoàn thành 134 cuộc, đạt 106% kế hoạch. Tổng số kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 17,8 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 44,7 tỷ đồng, giảm lỗ 27 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,2 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 11,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng Vũ Đình Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho các tập thể, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thu nộp NSNN.

Đáng chú ý, giai đoạn từ năm 2023 - 2025 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cả về số lượng cơ sở đăng ký sử dụng và số lượng hóa đơn phát hành. Từ 171 cơ sở kinh doanh trong năm 2023, lên 314 cơ sở kinh doanh năm 2024; năm 2025 đạt 1.337 cơ sở kinh doanh, tăng 326% so với năm 2024. Xu hướng tăng trưởng nhanh, liên tục qua các năm khẳng định hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, góp phần minh bạch doanh thu bán lẻ, chống thất thu, nâng cao hiệu quả quản lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, ông Long cho biết, Thuế tỉnh Cao Bằng triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nợ đọng thuế.

Đồng thời, tham mưu với UBND cấp tỉnh, xã tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với cơ quan thuế nhằm thực hiện tốt công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền với đất năm 2026; ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời, giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện kịp thời, sát với giá trị giao dịch thực tế trên thị trường.

Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng trao tặng Giấy khen của Cục Thuế cho người nộp thuế có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thu nộp ngân sách, đồng thời Cục Thuế tặng Giấy khen đối với 524 người nộp thuế có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile cho hộ kinh doanh, cá nhân, cá nhân kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cùng với đó, tăng cường ngăn chặn, phòng chống gian lận hóa đơn điện tử, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phát hiện, kịp thời ngăn chặn những trường hợp gian lận mua bán hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào, trốn thuế và trục lợi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng từ NSNN.../.