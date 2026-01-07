Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể giảm lần thứ 5 liên tiếp

Giá xăng dầu trong nước vào ngày mai (8/1) dự báo có thể giảm lần thứ 5 liên tiếp. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng có khả năng giảm từ 180 - 330 đồng/lít còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 150 - 230 đồng/lít.

Giá xăng ngày mai dự báo có thể tiếp tục giảm từ 180 - 330 đồng/lít

Về diễn biến giá xăng dầu, trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên giảm và 1 phiên tăng, với xu hướng giảm rõ rệt về cuối tuần.

Tính chung cả năm 2025, giá dầu Brent và WTI đều giảm gần 20%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Đây là năm thứ 3 liên tiếp giá dầu Brent đi xuống, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 1 USD/thùng. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 7/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 1,06 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 60,70 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng giảm 1,19 USD, tương đương 2%, xuống còn 57,13 USD/thùng.

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (8/1). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá mặt hàng này trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm tiếp.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm từ 180 - 330 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 150 - 230 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm lần thứ 5 liên tiếp. Tính đến năm 2026, giá xăng trong nước đã trải qua 50 phiên điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 31/12/2025), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 89 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 278 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 2 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít, giảm 15 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.345 đồng/kg./.