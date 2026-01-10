Ngày 10/1: Giá cao su thế giới giằng co trong biên độ hẹp

Giá cao su thế giới hôm nay (10/1) giằng co trong biên độ hẹp. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản giảm trở lại, đánh mất mốc cao nhất trong 10 tháng; tại Trong Quốc kỳ hạn tháng 3/2026 tăng; ngược lại, hợp đồng cao su giao tháng 2 tại Singapore giảm. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, khi giao dịch chưa ghi nhận biến động mới.

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản giảm trở lại. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 16.130 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 đi ngang mức 62,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,1% (0,5 Yên) lên mức 348 Yên/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2 được giao dịch lần cuối ở mức 184,9 US cent/kg, giảm 0,4%.

Giá cao su hợp đồng kỳ hạn xa tại Nhật Bản giảm trở lại, đánh mất mốc cao nhất trong 10 tháng, khi hoạt động sản xuất tại các nhà máy lốp xe Trung Quốc chững lại do bước vào giai đoạn bảo trì định kỳ.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 3,2 Yên, tương đương 0,9%, xuống còn 350,5 Yên (2,24 USD)/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm nhẹ 15 Nhân dân tệ, tương đương 0,09%, xuống 16.120 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.308,76 USD).

Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 2, loại được giao dịch sôi động nhất trên SHFE tăng 235 Nhân dân tệ, tương đương 1,96%, lên 12.195 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.