Quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ vượt 2,53 triệu tỷ đồng trong tháng 12/2025

(TBTCO) - Tháng 12/2025, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận quy mô niêm yết đạt 2.534.950 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ, khi giá trị giao dịch bình quân phiên tăng khoảng 2,6% so với tháng trước.

Trong tháng 12/2025 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, qua đó huy động thành công 64.581 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Lũy kế cả năm 2025, tổng khối lượng vốn huy động qua kênh trái phiếu chính phủ của KBNN đạt 371.499,76 tỷ đồng, tương đương 74,3% kế hoạch phát hành được giao cho năm. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng huy động thành công 6.050 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025, hoàn thành 89,47% hạn mức phát hành đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Hội nghị tổng kết thị trường trái phiếu năm 2025. Ảnh: HNX.

Riêng trong tháng 12, các phiên đấu thầu tập trung vào ba kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm và 30 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm ưu thế tuyệt đối khi khối lượng phát hành đạt 61.729 tỷ đồng, tương ứng 96% tổng lượng trái phiếu trúng thầu trong tháng.

Mặt bằng lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành trong tháng 12 duy trì xu hướng tăng tại cả ba kỳ hạn nói trên. So với phiên đấu thầu cuối tháng 11, lãi suất tại phiên cuối cùng của năm 2025 tăng lần lượt 4 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 5 năm, 14 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 10 năm và 24 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 30 năm. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên cuối tháng 12 được ghi nhận ở mức 3,20%/năm đối với kỳ hạn 5 năm, 4,00%/năm đối với kỳ hạn 10 năm và 4,13%/năm đối với kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu chính phủ tiếp tục mở rộng. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị niêm yết đạt 2.534.950 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối tháng 11.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện khi giá trị giao dịch bình quân trong tháng 12 đạt 12.957 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong cơ cấu giao dịch, các giao dịch mua bán thông thường (outright) chiếm 82,59% tổng giá trị, trong khi giao dịch mua bán lại (repo) chiếm 17,41%.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu chính phủ trong tháng 12 chiếm 3,82% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Đáng chú ý, khối ngoại ghi nhận trạng thái mua ròng với giá trị khoảng 70 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường thứ cấp đạt 14.845 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 26,02% so với mức bình quân của năm 2024./.