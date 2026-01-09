|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.053 - 26.383 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.053 đồng
|
26.383 đồng
|
Vietinbank
|
26.075 đồng
|
26.383 đồng
|
BIDV
|
26,083 đồng
|
26.383 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.873 - 30.807 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
29.828 đồng
|
31.401 đồng
|
Vietinbank
|
30.121 đồng
|
31.481 đồng
|
BIDV
|
30.169 đồng
|
31.433 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
161.50 đồng
|
171.76 đồng
|
Vietinbank
|
162.79 đồng
|
172.29 đồng
|
BIDV
|
164.04 đồng
|
171.71 đồng
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 9/1/2026, tăng 121 đồng ở cả chiều mua và tăng 71 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.854 - 26.954 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,20%, hiện ở mức 98,88.
Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu.
Trong phiên, đồng USD tăng 0,13% so với đồng Yên Nhật Bản, lên mức 156,965 Yên/USD.
Ở mặt trận đồng EUR, các số liệu lạm phát mới công bố đã gây sức ép khiến đồng tiền chung châu Âu suy yếu, đồng thời lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn chuẩn (Bund) giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng EUR giảm 0,21%, xuống còn 1,16510 USD, sau khi đã mất 0,45% trong hai phiên liền trước. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,21%, lên 0,79935 Franc so với đồng Franc Thụy Sĩ.
Đồng Đô la Australia giảm 0,37%, xuống 0,66950 USD, thấp hơn đôi chút so với mức đỉnh 15 tháng ghi nhận hồi đầu tuần; Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 0,15% so với đồng bạc xanh, lên mức 6,929 Nhân dân tệ/USD./.