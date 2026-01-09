Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu

(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo, năm 2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa tập trung nguồn lực thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, giúp người dân, doanh nghiệp nộp thuế đúng quy định. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tham mưu cho tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quản nhà nước trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh.

Sáng 9/1, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Cục Thuế, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, ngành Thuế Thanh Hóa hoàn thành vượt dự toán được giao.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn tặng bằng khen của Cục Thuế cho Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy. Ảnh: Phong Sắc

Lũy kế năm 2025, tổng thu ngân sách Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện đạt 36.246 tỷ đồng, đạt 138% dự toán Trung ương giao, đạt 131,8% dự toán địa phương giao.

Hầu hết các mặt công tác thuế đều được Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp như kiểm soát chặt chẽ nguồn thu; tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đồng thời, Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế; đẩy mạnh số hóa trong quản lý thuế...

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phong Sắc

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, kê khai, hoàn thuế; công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử..., cũng được quan tâm đẩy mạnh. Kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ tiếp tục được tăng cường.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế Thanh Hóa cùng những kết quả, đóng góp xứng đáng của đơn vị trong năm 2025 vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Năm 2026 sẽ có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức là rất lớn. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Thuế.

Từ thực tiễn đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị ngành Thuế Thanh Hóa cần bám sát nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Cục Thuế giao và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng tham mưu cho tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả quản nhà nước trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thuế tỉnh Thanh Hóa tập trung làm tốt công tác chuyên môn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thuế, đăng ký thuế, kê khai thuế, kiểm tra thuế, quản lý phòng ngừa rủi ro..., hướng tới mục đích thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, giúp người dân, doanh nghiệp nộp thuế đúng quy định.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đề nghị Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực của ngành; quan tâm kết nối dữ liệu liên thông với các ngành chức năng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời tập trung làm tốt công tác cán bộ, tạo thuận lợi cho cán bộ chuyên tâm công tác theo mô hình mới, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ, phòng ngừa tiêu cực xảy ra.

“Thuế tỉnh Thanh Hóa duy trì tốt hoạt động của cấp ủy, chi bộ, nhất là sinh hoạt chi độ định kỳ; phát huy sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau trong chuyên môn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới” - lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo./.