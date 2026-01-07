(TBTCO) - Thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025 vừa được nhiều ngân hàng hé lộ cho thấy, quy mô tổng tài sản toàn hệ thống tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Các chỉ tiêu quan trọng khác như dư nợ tín dụng, huy động vốn và lợi nhuận đều duy trì đà tăng tích cực.

Thông tin từ Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026 do BIDV vừa tổ chức cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2025, BIDV đã hoàn thành và vượt toàn bộ chỉ tiêu do Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024, tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam; dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,2%. Cùng với đó, huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ở mức 1,2%. Kết thúc năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt trên 36.000 tỷ đồng, ước tăng trên 12%. Các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động được đảm bảo, với ROA (tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản) đạt 1,01%, ROE (tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) đạt 19,02% và hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Từ các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025 mới được các ngân hàng cung cấp, BIDV giữ vững vị thế dẫn đầu về quy mô tổng tài sản với 3,25 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2024. Agribank đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,1%. MB tăng bứt phá gần 33%, đưa tổng tài sản lên 1,5 triệu tỷ đồng. Năm 2024, BIDV đứng đầu hệ thống với tổng tài sản gần 2,8 triệu tỷ đồng; Agribank đạt 2,23 triệu tỷ đồng, đứng thứ 3 và MB đạt 1,1 triệu tỷ đồng, xếp vị trí thứ 5 trong hệ thống.

BIDV tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, với vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng 19,6%; vốn điều lệ trên 70.000 tỷ đồng; giá trị vốn hóa đạt khoảng 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD). Ngân hàng nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, BIDV đã chủ động tiết giảm chi phí, chấp nhận giảm thu nhập hơn 5.600 tỷ đồng để hạ lãi suất cho vay.

Trong năm 2025, ngân hàng hỗ trợ gần 400.000 khách hàng với mức giảm lãi suất 0,5 - 2%/năm; đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội quy mô 30.000 tỷ đồng, chương trình tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản với dư nợ giải ngân 22.000 tỷ đồng và đẩy mạnh tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bước sang năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15 - 16% theo hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao, kiểm soát nợ xấu không quá 1,5%; lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 10% và tiếp tục tuân thủ đầy đủ các tỷ lệ an toàn hoạt động.

MB cũng đạt được nhiều chỉ tiêu tích cực. Trong gửi cán bộ, nhân viên đầu năm 2026, Tổng Giám đốc MB thông tin, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với năm 2024, vượt kế hoạch đề ra (lợi nhuận hợp nhất 31.712 tỷ đồng, tăng 10%). Tổng tài sản đến cuối năm 2025 của MB ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt xa kế hoạch đề ra (1,37 triệu tỷ đồng); huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng.

Đối với Agribank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cho biết, kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16%; huy động vốn đạt 2,35 triệu tỷ đồng.

Trước đó, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức 28.688 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 2,39 - 2,45 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng tối đa 12,5% và tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, lãnh đạo Agribank cho biết, trong năm 2025, ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng với tổng quy mô lên tới 685 nghìn tỷ đồng, áp dụng mặt bằng lãi suất thấp hơn thông thường 1 - 2%. Trong đó nổi bật là gói 60 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số, cùng gói 28 nghìn tỷ đồng dành cho tín dụng xanh, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn./.