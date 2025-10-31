(TBTCO) - BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2025 đạt 23.632 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi thuần duy trì đà tăng và nguồn thu ngoài lãi bứt phá. Tổng tài sản của BIDV chính thức vượt 3 triệu tỷ đồng, củng cố vị thế dẫn đầu hệ thống, cùng chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,6%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Theo báo cáo tài chính BIDV vừa được công bố, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2025 đạt 23.632 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Mức tăng này đến từ nhiều yếu tố cấu thành, phản ánh hiệu quả hoạt động cốt lõi ổn định, giúp tổng thu nhập hoạt động của BIDV trong 9 tháng năm 2025 tăng tới 11,9% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng năm 2025, hoạt động kinh doanh của BIDV được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, bám sát kế hoạch đề ra. Hoạt động huy động vốn đảm bảo cân đối vốn, tín dụng tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng được kiểm soát, các chỉ tiêu hiệu quả cải thiện.

Quy mô tín dụng của BIDV tiếp đà mở rộng, giúp thu nhập lãi thuần tăng 4,1% lên 44.110 tỷ đồng, đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi bật tăng 38,6% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng lên 5.159 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh 80,6%, đạt 328 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đảo chiều lãi 1.310 tỷ đồng và trở thành điểm sáng nổi bật trong mảng thu nhập ngoài lãi.

Ngân hàng cũng tăng trích lập dự phòng lên 16.862 tỷ đồng, thể hiện chính sách quản trị rủi ro chủ động và thận trọng, nhằm tăng cường “bộ đệm” an toàn tín dụng trong bối cảnh mở rộng quy mô cho vay.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 3,07 triệu tỷ đồng và là ngân hàng duy nhất vượt ngưỡng 3 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Hoạt động tín dụng tăng trưởng khá, với dư nợ tăng 8,8% so với đầu năm, đạt 2,23 triệu tỷ đồng. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1,6% vào cuối năm 2025. Ngân hàng cũng thực hiện đầy đủ việc trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Trong đó, tín dụng tăng đều ở cả phân khúc bán lẻ và bán buôn. Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân tăng 9,2%, duy trì thị phần tín dụng bán lẻ số 1 thị trường. Dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tốt của phân khúc FDI, tăng 29,4% so với đầu năm.

Cùng với đó, hoạt động huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản. Tính đến cuối tháng 9/2025, huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt trên 2,29 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh ghi nhận kết quả tích cực, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu với những kết quả nổi bật trong chuyển đổi toàn diện hoạt động, tối ưu hóa vận hành, tiên phong triển khai chiến lược “kép” số hóa, xanh hóa, tăng cường hợp tác quốc tế.

Ngân hàng cũng chủ động ứng dụng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái số hóa. Với khách hàng bán lẻ, BIDV triển khai nhân rộng mô hình thúc đẩy bán lẻ mới, ra mắt nhiều tính năng mới trên ứng dụng SmartBanking phiên bản X. Với khách hàng bán buôn, ngân hàng ra mắt BIDV SCF và tiếp tục nâng cấp ứng dụng BIDV Direct ngân hàng số chuyên biệt cho doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh và phát triển bền vững, trong 9 tháng năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt khoảng 81.000 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng dư nợ, giữ vững vị thế dẫn đầu toàn hệ thống ngân hàng về quy mô tài trợ xanh.

Trong thời gian tới, lãnh đạo BIDV cho biết, ngân hàng tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và hệ thống, điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; đồng thời, tập trung đẩy mạnh các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí..., phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra./.