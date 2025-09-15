BIDV tiến sát mốc 80.000 tỷ đồng tín dụng xanh, mở rộng hệ sinh thái tài chính bền vững

(TBTCO) - Tính đến nửa đầu năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt 78.930 tỷ đồng, chiếm khoảng 3% tổng dư nợ. Ngân hàng đồng thời phát triển hệ sinh thái tài chính xanh đa dạng và áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu, bảo đảm mục tiêu rõ ràng và lợi ích môi trường - xã hội đo lường được cho từng dự án.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa công bố báo cáo sử dụng vốn và đánh giá tác động trái phiếu xanh và bền vững năm 2025, căn cứ khung trái phiếu xanh và khung trái phiếu bền vững đã ban hành.

Báo cáo phân bổ vốn năm 2024 được Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đánh giá độc lập theo hình thức ý kiến của bên thứ hai, xác nhận việc lựa chọn dự án đủ điều kiện, phân bổ và quản lý vốn trái phiếu phù hợp với quy định và cam kết của BIDV tại khung trái phiếu bền vững.

BIDV bắt đầu phát hành trái phiếu xanh lần đầu tiên vào năm 2023 trị giá 2.500 tỷ đồng và trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên trong nước phát hành trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau thành công đó, năm 2024, BIDV tiếp tục phát triển khung trái phiếu bền vững từ khung trái phiếu xanh, với mục tiêu tạo ra sự linh hoạt và đa dạng mục đích sử dụng vốn cho sản phẩm trái phiếu ESG, hỗ trợ được nhiều dự án và gián tiếp tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn.

Trên cơ sở đó, BIDV huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu bền vững, tài trợ cho nhiều dự án thuộc đa dạng các lĩnh vực có tác động tích cực cho môi trường và xã hội, đáp ứng quy định tại khung trái phiếu bền vững của BIDV.

Theo VIS Rating, BIDV cũng triển khai sản phẩm tiền gửi xanh dành cho khách hàng, huy động tổng cộng được 8.500 tỷ đồng tính đến tháng 6/2025.

Tính đến hết nửa đầu năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt 78.930 tỷ đồng, chiếm khoảng 3% tổng dư nợ tại BIDV. Ngân hàng phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính xanh như: tín dụng xanh, tiền gửi xanh, trái phiếu xanh và bền vững, khoản vay liên kết bền vững…, thông qua giải ngân cho 1.946 dự án, hỗ trợ 1.565 khách hàng.

Đối với đợt phát hành trái phiếu bền vững năm 2024, số tiền thu được đã được BIDV phân bổ cho 39 dự án, gồm năng lượng tái tạo, công trình xanh, giao thông bền vững, nhà ở xã hội.

Nguồn vốn huy động đã được phân bổ theo 4 lĩnh vực chính, trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo chiếm 63,8% với 1.914,5 tỷ đồng cho 36 dự án như: dự án điện gió tại Quảng Trị, điện mặt trời áp mái tại TP. Hồ Chí Minh và thủy điện quy mô nhỏ dưới 30 MW tại các tỉnh miền Bắc.

Nguồn: BIDV, VIS Rating.

Vốn dành cho lĩnh vực giao thông bền vững chiếm 20,9% với 625,6 tỷ đồng tài trợ cho dự án xe máy điện nhằm giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu. Công trình xây dựng xanh chiếm 10,8% với 324,3 tỷ đồng được đầu tư cho các dự án đạt chứng nhận LEED tại Hà Nội. Nhà ở xã hội chiếm 4,5% với 135,5 tỷ đồng phân bổ cho một dự án tại Thanh Hóa, dự kiến mang lại lợi ích cho khoảng 1.769 người thu nhập thấp.

Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo, toàn bộ danh mục có 41 dự án đều đáp ứng các tiêu chí dự án đủ điều kiện theo các khung trái phiếu BIDV đã ban hành.

"Theo đánh giá của chúng tôi, BIDV đã áp dụng các thông lệ tốt nhất trong việc sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu, với các mục tiêu được xác định rõ ràng và lợi ích môi trường - xã hội có thể đo lường cụ thể cho từng dự án được tài trợ. Ngân hàng cũng duy trì thông lệ tốt nhất trong việc lựa chọn và đánh giá dự án, với quy trình xét duyệt được xây dựng và quy định rõ trong Khung trái phiếu bền vững và các chính sách nội bộ. Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tính phù hợp của dự án theo thời gian và giảm thiểu các rủi ro về môi trường" -VIS Rating đánh giá.

Đo lường tác động của toàn bộ danh mục dự án, tổng cộng, các dự án đã giúp giảm hoặc tránh phát thải 296.191,86 tấn CO2 mỗi năm, trong đó điện gió và mặt trời chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngoài hiệu quả môi trường, các dự án còn tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương hàng năm, theo báo cáo của doanh nghiệp chủ dự án.

BIDV hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, dẫn đầu thị trường về cả cho vay và huy động tiền gửi với khoảng 15% thị phần tính đến 6 tháng đầu năm 2025. Về cơ cấu cổ đông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ hơn 80% vốn điều lệ, trong khi KEB Hana Bank giữ vị trí cổ đông lớn thứ hai với 15%./.