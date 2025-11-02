Tỷ giá USD hôm nay (2/11): Thế giới tăng tuần thứ hai liên tiếp, thị trường tự do tiếp đà đi lên

Sáng ngày 1/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.093 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,77%, hiện ở mức 99,72.

Chỉ số USD Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,77%, xuống mức 99,72. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.889 VND/USD - 26.297 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.077 đồng 26.347 đồng Vietinbank 25.945 đồng 26.347 đồng BIDV 26.127 đồng 26.347 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.596 - 30.501 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.659 đồng 31.222 đồng Vietinbank 29.484 đồng 31.204 đồng BIDV 30.019 đồng 31.184 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.76 đồng 175.22 đồng Vietinbank 165.31 đồng 176.81 đồng BIDV 167.53 đồng 174.87 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 2/11/2025 tăng 51 đồng ở chiều mua và 31 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.750 - 27.850 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,77%, hiện ở mức 99,72.

Kết thúc tuần qua, đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện nhờ kỳ vọng về tiến triển tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung và định hướng thận trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chỉ số DXY đã phục hồi rõ rệt, tiến sát ngưỡng tâm lý 100 điểm, mức cao nhất trong hai tháng trở lại đây.

Trên thị trường tiền tệ, cặp tỷ giá EUR/USD kết thúc tháng 10 với xu hướng yếu, duy trì trên mức thấp nhất trong ba tháng là 1,1522. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần qua đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích. Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định, ECB đang ở vị thế thuận lợi để duy trì ổn định giá cả, đồng thời cam kết tiếp tục bảo đảm lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Quyết định này không tạo ra biến động đáng kể đối với đồng EUR, khi tỷ giá EUR/USD tiếp tục chịu áp lực giảm.

Tại khu vực châu Á, đồng Yên Nhật (JPY) tăng giá trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi dữ liệu công bố cho thấy lạm phát tại Tokyo tăng nhanh hơn dự kiến, làm dấy lên khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sớm điều chỉnh tăng lãi suất. Cùng thời điểm, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 “không phải điều chắc chắn” đã khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào chính sách nới lỏng hơn nữa, qua đó giúp cặp tỷ giá USD/JPY bật tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh (GBP) tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh so với đồng USD. Cặp tỷ giá GBP/USD đã lùi xuống dưới ngưỡng tâm lý 1,3150, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của đồng bạc xanh sau các diễn biến chính sách tiền tệ của Mỹ.

Nhìn chung, trong tuần qua, đồng USD đang củng cố vị thế trên thị trường quốc tế, trong khi các đồng tiền chủ chốt khác như EUR, Bảng Anh và Yên Nhật vẫn chịu tác động từ chính sách tiền tệ và tình hình kinh tế từng khu vực./.