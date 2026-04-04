Xã hội

Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật

Thu Hương

Thu Hương

07:01 | 04/04/2026
(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
Chiều 3/4, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026, với sự tham dự của nhiều đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương và bộ, ngành. Dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn.

Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính. Về phía Đoàn Thanh niên Chính phủ có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và gần 200 cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ chuyên trách.

Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VPG

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Tháng Thanh niên năm 2026 được triển khai theo Kế hoạch số 439-KH/TWĐTN-CTTTN ngày 3/2/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch số 02-KH/ĐTNCP ngày 9/2/2026 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ với chủ đề “Tuổi trẻ Chính phủ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Nhiều chương trình có sức lan tỏa rộng, tiêu biểu như Lễ khởi động Tháng Thanh niên tại tỉnh Ninh Bình với tổng giá trị hỗ trợ an sinh xã hội 1,32 tỷ đồng; chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai trao 200 suất quà và tặng thiết bị cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với tổng giá trị gần 250 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 nhà nhân ái và công trình “Thắp sáng đường biên” tại tỉnh Hà Tĩnh trị giá 280 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn trong khối Chính phủ triển khai đồng loạt nhiều hoạt động thiết thực như Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ mô hình sinh kế, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu tình nguyện, chăm lo thiếu nhi và người dân vùng khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 9 tỷ đồng. Toàn Đoàn thực hiện 259 công trình thanh niên, hỗ trợ hơn 1.250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 28 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, trồng mới 125.000 cây xanh, tổ chức 39 hoạt động hiến máu với gần 2.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh với hơn 60 chương trình thu hút trên 9.000 lượt đoàn viên tham gia, trong đó có Giải Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển Đảng được chú trọng, với 368 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và 215 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng số, triển khai “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số và tổ chức các hoạt động phổ cập công nghệ. Công tác tuyên truyền, đối thoại cũng được tăng cường với 138 tọa đàm, diễn đàn thanh niên và 23 chương trình đối thoại giữa cấp ủy với đoàn viên.

Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật
Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn Thanh niên. Ảnh: VPG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn Thanh niên Chính phủ, nhấn mạnh các con số cụ thể về an sinh xã hội, công trình thanh niên và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí biểu dương sự đổi mới trong tổ chức hoạt động, đồng thời khẳng định phương châm “làm thực chất, kết quả thực chất” đã được thể hiện rõ nét. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đoàn Thanh niên Chính phủ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng phong trào hành động cách mạng, đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ mới, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã khen thưởng 25 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026. Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để tuổi trẻ Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”./.

Tại Hội nghị, các đoàn viên thanh niên được lắng nghe tham luận chuyên đề từ đại diện các cơ sở đoàn. Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày nội dung về phát huy nguồn lực văn hóa từ thế hệ trẻ, góp phần thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết 59-NQ/TW. Đại diện Đoàn Thanh niên Agribank chia sẻ tham luận về xây dựng hình ảnh cán bộ ngân hàng trẻ thân thiện, chuyên nghiệp, tận tâm gắn với phong trào “Ba trách nhiệm”.
Thu Hương
thanh niên tháng thanh niên đoàn thanh niên chính phủ tuổi trẻ Chính phủ đoàn thanh niên bộ tài chính

Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Vẫn tồn tại chênh lệch mức lương giữa các nhóm lao động và khu vực

Vẫn tồn tại chênh lệch mức lương giữa các nhóm lao động và khu vực

(TBTCO) - Báo cáo mới công bố ngày 1/4 của Tổ chức Lao động quốc tế cho thấy, lương tối thiểu tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm mức sống. Việt Nam có tỷ lệ lao động hưởng mức lương thấp hơn mức tối thiểu tương đối thấp, song vẫn tồn tại chênh lệch giữa các nhóm lao động và khu vực.
