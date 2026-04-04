Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật

Chiều 3/4, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026, với sự tham dự của nhiều đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương và bộ, ngành. Dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn.

Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính. Về phía Đoàn Thanh niên Chính phủ có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và gần 200 cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ chuyên trách.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VPG

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Tháng Thanh niên năm 2026 được triển khai theo Kế hoạch số 439-KH/TWĐTN-CTTTN ngày 3/2/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch số 02-KH/ĐTNCP ngày 9/2/2026 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ với chủ đề “Tuổi trẻ Chính phủ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Nhiều chương trình có sức lan tỏa rộng, tiêu biểu như Lễ khởi động Tháng Thanh niên tại tỉnh Ninh Bình với tổng giá trị hỗ trợ an sinh xã hội 1,32 tỷ đồng; chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai trao 200 suất quà và tặng thiết bị cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với tổng giá trị gần 250 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 nhà nhân ái và công trình “Thắp sáng đường biên” tại tỉnh Hà Tĩnh trị giá 280 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn trong khối Chính phủ triển khai đồng loạt nhiều hoạt động thiết thực như Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ mô hình sinh kế, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu tình nguyện, chăm lo thiếu nhi và người dân vùng khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 9 tỷ đồng. Toàn Đoàn thực hiện 259 công trình thanh niên, hỗ trợ hơn 1.250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 28 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, trồng mới 125.000 cây xanh, tổ chức 39 hoạt động hiến máu với gần 2.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh với hơn 60 chương trình thu hút trên 9.000 lượt đoàn viên tham gia, trong đó có Giải Pickleball cán bộ Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển Đảng được chú trọng, với 368 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và 215 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Hoạt động chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng số, triển khai “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số và tổ chức các hoạt động phổ cập công nghệ. Công tác tuyên truyền, đối thoại cũng được tăng cường với 138 tọa đàm, diễn đàn thanh niên và 23 chương trình đối thoại giữa cấp ủy với đoàn viên.

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn Thanh niên. Ảnh: VPG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn Thanh niên Chính phủ, nhấn mạnh các con số cụ thể về an sinh xã hội, công trình thanh niên và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí biểu dương sự đổi mới trong tổ chức hoạt động, đồng thời khẳng định phương châm “làm thực chất, kết quả thực chất” đã được thể hiện rõ nét. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đoàn Thanh niên Chính phủ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng phong trào hành động cách mạng, đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ mới, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã khen thưởng 25 đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026. Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để tuổi trẻ Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2026 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”./.