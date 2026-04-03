Giá vàng hôm nay ngày 3/4: Giá vàng giảm sâu lên đến hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 3/4, hiện tại, thị trường vàng trong nước vẫn ở mức giá giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá niêm yết, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh vùng 170 - 173,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào giảm 3,7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm giá cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp khác, trong đó Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng miếng về mức 169,8 - 173,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 3/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, xu hướng giảm còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm lần lượt 3,7 triệu đồng/lượng và 3,2 triệu đồng/lượng so với trước đó.

PNJ cũng điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về quanh vùng 169,5 - 173 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 170 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 169,8 - 173 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn so với mặt bằng chung khi giảm 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch phổ biến xuống quanh ngưỡng 168,8 - 171,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu còn lại.

Giá vàng thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.678 USD/ounce, giảm 81,5 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương ứng mức giảm 1,71%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm mạnh, qua đó thu hẹp chênh lệch với thị trường quốc tế xuống còn khoảng 24,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực giảm trong bối cảnh đồng USD và giá dầu cùng tăng. Diễn biến này xuất phát từ những tuyên bố liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây sức ép lên nhu cầu.

Theo ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, thị trường hiện đặc biệt chú ý tới các phát biểu liên quan đến tình hình năng lượng, trong khi chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt. Điều này tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng và bạc khi khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ bị thu hẹp.

Dù thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, vàng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 13%, phản ánh tác động của kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý này. Theo các chiến lược gia hàng hóa Willem Sels và Lucia Ku tại HSBC, dù diễn biến ngắn hạn kém tích cực, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư trong bối cảnh mức độ tương quan giữa các loại tài sản ngày càng gia tăng.

Nhóm chuyên gia này cho biết tiếp tục duy trì khuyến nghị “Overweight” đối với vàng trong 6 tháng tới. Theo đó, những biến động liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong ngắn hạn trước khi dần được nới lỏng về sau.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và xu hướng mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục được duy trì, vàng vẫn được đánh giá là công cụ trú ẩn an toàn và đa dạng hóa danh mục hiệu quả. Các chuyên gia cũng cho rằng áp lực giảm gần đây nhiều khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi các yếu tố cơ bản vẫn tiếp tục hỗ trợ triển vọng của thị trường vàng trong thời gian tới./.