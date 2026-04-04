Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, ngày 20/3/2026, Sacombank đã gửi Thông báo số 409/TB-P.XLN yêu cầu bên được cấp tín dụng trả nợ; yêu cầu bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm và hồ sơ pháp lý tài sản để xử lý nợ trước ngày 27/3/2026.

Tuy nhiên, bên được cấp tín dụng, bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm không thực hiện đúng nghĩa vụ theo yêu cầu của Sacombank.

Thời điểm thực hiện thu giữ từ ngày 22/4/2026 đến 22/6/2026. Lý do thu giữ là do bên được cấp tín dụng và bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ trả nợ/nghĩa vụ bảo đảm theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp. Sacombank đề nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm phối hợp bàn giao tài sản bảo đảm cho Sacombank.

Theo đó, ngày 31/3/2026, Sacombank có quyết định số 521/QĐ-PXLN về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt (Bamboo Airways).

Tài sản bảo đảm gồm: quyền sử dụng đất bao gồm 86.308,9 m2 đất (trong đó 86.267,5 m2 đất ở nông thôn và 41,4 m2 đất ở đô thị) thuộc 355 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Khu C - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/09/2021.

Chủ sở hữu của bất động sản này là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đến hết 27/7/2071.

Chi tiết 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Hợp đồng thế chấp số 202126040365/HĐTC03 ngày 27/10/2021, Số công chứng 5116 quyển số 08/2021 TP/CC/SCC/HĐGD tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Gia Lai.

Tại văn bản này, Sacombank yêu cầu bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm chủ động di chuyển toàn bộ đồ đạc, vật dụng và tài sản khác không thuộc tài sản bảo đảm ra khỏi tài sản thu giữ trước thời điểm thu giữ nêu trên.

Trường hợp bên được cấp tín dụng, bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm có hành vi chống đối, cản trở, gây rối trật tự nơi công cộng, Sacombank sẽ đề nghị chính quyền địa phương thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.

Gần đây, Sacombank cũng thông báo thu giữ loạt tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Thép Đại Tân, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Thép Long Phát, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Trấn Biên Việt Nam.

Liên quan đến các khoản công nợ của Bamboo Airways tại ACV, nợ xấu của hãng bay tại ACV cho thấy xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ rủi ro. Tại thời điểm cuối năm 2025, dư nợ gốc ghi nhận khoảng 2.600 tỷ đồng, tăng so với mức 2.361 tỷ đồng đầu năm, cho thấy nghĩa vụ tài chính tiếp tục nới rộng. Đáng chú ý, ACV đã trích lập dự phòng 100% cho toàn bộ khoản nợ này, phản ánh đánh giá thận trọng về khả năng thu hồi, khi rủi ro mất vốn gần như đã được ghi nhận đầy đủ.

Dữ liệu của phóng viên, trong những năm gần đây, Bamboo Airways vay tại một số ngân hàng như: Sacombank, NCB... Đơn cử, năm 2021, Bamboo Airways từng vay tại Sacombank, tài sản bảo đảm là các khoản phải thu từ hợp đồng kinh tế với giá trị tối thiểu ban đầu 500 tỷ đồng, sau đó được bổ sung nâng lên tối thiểu 750 tỷ đồng vào năm 2022.

Cùng với đó, Hãng còn thực hiện các hợp đồng thuê tài chính với một số đối tác, trong đó, tài sản bảo đảm gắn với các tàu bay Airbus A320neo và Embraer E190. Tuy nhiên, tài sản bảo đảm không phải là bản thân tàu bay, mà là quyền thụ hưởng bảo hiểm và tái bảo hiểm; các khoản tiền và các khoản bồi thường khác hoặc các khoản thu, trong trường hợp trưng dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc cho thuê, tịch thu, sung công, chiếm hữu, mua lại bắt buộc, hạn chế, cầm giữ hoặc tịch biên./.