Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định, chỉ ghi nhận biến động tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các địa phương Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu tiếp tục ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Quảng Trị. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đi ngang tại mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, đạt 66.000 đồng/kg. Vĩnh Long cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg – cao nhất khu vực. An Giang duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng ổn định tại miền Bắc, biến động nhẹ tại miền Trung - Tây Nguyên và tăng rõ rệt tại miền Nam. Mặt bằng giá cao nhất vẫn tập trung ở khu vực phía Nam với mức 68.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại duy trì trạng thái cân bằng sau nhiều phiên điều chỉnh./.