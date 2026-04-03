Ngày 3/4: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều suy giảm

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.669.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.752.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đã giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.340.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.370.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.342.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.375.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 1.881.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.886.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 3/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.340.000 2.370.000 2.342.000 2.375.000 1 kg 62.393.000 63.191.000 62.445.000 63.342.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.347.000 2.378.000 2.349.000 2.380.000 1 kg 62.599.000 63.403.000 62.641.000 63.454.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,06 USD/ounce, giảm 1,93 USD so với ngày 2/4.

Thị trường bạc ghi nhận những biến động đáng chú ý nhưng vẫn thiếu định hướng rõ ràng, khi nhà đầu tư tiếp tục “cân đo” các yếu tố vĩ mô như diễn biến lãi suất, sức mạnh của đồng USD và khẩu vị rủi ro trên thị trường tài chính.

Ở chiều tăng, chuyên gia này cho rằng, nếu lực mua quay trở lại, giá bạc có thể hướng tới vùng 78,15 USD/ounce trong ngắn hạn. Xa hơn, mốc 80 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng được đánh giá là vùng giá nhạy cảm, dễ phát sinh biến động mạnh và có thể đóng vai trò như “trần” trong ngắn hạn.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường bạc phần nào đang phản ánh kỳ vọng rằng các căng thẳng địa chính trị có thể dịu bớt hoặc đi đến hồi kết, qua đó tạo lực đỡ nhất định cho nhóm kim loại quý.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 3/4/2026: