Đồng COMEX nối dài đà tăng giá sang phiên thứ 4

Văn Nam

11:57 | 02/04/2026
Phiên giao dịch đầu tháng 4 ghi nhận lực mua lan rộng trên thị trường kim loại khi toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm này đều tăng giá. Đáng chú ý, đồng COMEX đã ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh triển vọng nhu cầu cải thiện và lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn chưa hạ nhiệt.
aa

Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt hỗ trợ thị trường kim loại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường kim loại là các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Sau các phát biểu mang tính hòa hoãn từ cả Mỹ và Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột với Iran có thể kết thúc trong vòng 2-3 tuần tới. Kỳ vọng chi phí nhiên liệu và vận tải có thể hạ nhiệt trong thời gian tới đã phần nào cải thiện tâm lý của các doanh nghiệp sản xuất, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp như đồng.

Bên cạnh đó, chỉ số USD tiếp tục suy yếu sang phiên thứ hai liên tiếp, giảm 0,31% xuống còn 99,65 điểm. Đồng USD yếu khiến các mặt hàng định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó góp phần hỗ trợ lực mua trên thị trường đồng.

Đồng COMEX nối dài đà tăng giá sang phiên thứ 4. Ảnh: TL.

Về cung - cầu, tình trạng dư cung đồng tinh luyện toàn cầu vẫn còn nhưng đã có dấu hiệu thu hẹp rõ rệt. Theo Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG), mức thặng dư đồng tinh luyện toàn cầu trong tháng 1 đã giảm mạnh từ 168.000 tấn trong tháng 12/2025 xuống còn 17.000 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt khoảng 2,4 triệu tấn. Trong đó, nhu cầu tại Trung Quốc - quốc gia chiếm khoảng 58% tổng tiêu thụ đồng toàn cầu, tăng khoảng 1%.

Trong nước, trong bối cảnh giá đồng quốc tế có xu hướng điều chỉnh trong tháng 3, hoạt động nhập khẩu của Việt Nam cũng sôi động hơn. Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3, lượng đồng nhập khẩu của Việt Nam đạt 21.009 tấn, tăng gần 59% so với nửa cuối tháng 2 và tăng khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông trước đây đã kéo theo hệ lụy là tình trạng thiếu hụt lưu huỳnh - một sản phẩm phụ từ quá trình lọc dầu và khí đốt, đồng thời là nguyên liệu quan trọng để sản xuất axit sunfuric phục vụ quá trình tinh luyện đồng bằng phương pháp thủy luyện. Trung Đông hiện chiếm khoảng 24% sản lượng lưu huỳnh toàn cầu, do đó việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến các nhà sản xuất đồng tại châu Phi như CHDC Congo và Zambia rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào.

Điều này có thể làm gián đoạn hoạt động tinh luyện, qua đó hạn chế nguồn cung đồng ra thị trường. Ngay cả khi căng thẳng địa chính trị sớm hạ nhiệt và các tuyến vận tải được khôi phục, phần thiếu hụt nguồn cung trong giai đoạn gián đoạn vẫn cần thời gian để bù đắp, khiến nguồn cung đồng có thể tiếp tục bị thắt chặt trong ngắn hạn.

Lúa mì dẫn dắt đà suy yếu của thị trường nông sản

Ở chiều ngược lại, thị trường nông sản chịu áp lực bán mạnh, trong đó lúa mì là mặt hàng giảm mạnh nhất và dẫn dắt đà suy yếu của toàn nhóm.

Chốt phiên, giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 5 giảm 3% xuống còn 219,55 USD/tấn; giá lúa mì Kansas giảm 3,42% xuống 225,52 USD/tấn. Theo MXV, đà giảm mạnh xuất phát từ áp lực chốt lời kỹ thuật kết hợp với triển vọng thời tiết cải thiện tại các vùng trồng trọng điểm của Mỹ.

Trước đó, giá lúa mì đã có nhịp hồi phục đáng kể sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố diện tích lúa mì dự kiến thấp hơn kỳ vọng của thị trường, nhưng bước sang đầu tháng 4, thị trường đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang thực trạng dư cung toàn cầu. Khi giá xuyên thủng các mốc hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, làn sóng bán tháo đã nhanh chóng được kích hoạt, khiến nhiều hợp đồng tương lai giảm sâu chỉ trong vài giờ giao dịch.

Thị trường nông sản chịu áp lực bán mạnh, trong đó lúa mì là mặt hàng giảm mạnh nhất và dẫn dắt đà suy yếu của toàn nhóm.

Bên cạnh đó, triển vọng thời tiết tại Mỹ được cải thiện mạnh đã làm giảm đáng kể phí rủi ro hạn hán. Các mô hình dự báo thời tiết cho thấy lượng mưa từ khoảng 25 đến 63 mm sẽ xuất hiện tại khu vực Nam Đồng bằng và vùng Thượng Trung Tây trong những ngày tới. Đặc biệt, tại các khu vực trồng lúa mì đỏ cứng vụ đông như trung tâm Oklahoma và đông nam Kansas, lượng mưa này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể độ ẩm đất và điều kiện sinh trưởng của cây trồng. Điều này đã làm giảm kỳ vọng về khả năng thâm hụt sản lượng lúa mì tại Mỹ.

Ngoài ra, thị trường năng lượng cũng ghi nhận nhịp giảm mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt. Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump về khả năng xung đột với Iran sớm kết thúc và thông tin Tehran đề xuất một lệnh ngừng bắn, giá dầu thô Brent đã giảm khoảng 2,7%. Sự suy yếu của nhóm năng lượng đã kéo theo làn sóng đóng các vị thế mua trên thị trường lúa mì - mặt hàng thường có mối liên hệ chặt chẽ với biến động địa chính trị và năng lượng, từ đó đẩy giá lúa mì giảm sâu.

Đồng thời, nguồn cung lúa mì dồi dào từ Nga tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Theo cơ quan phân tích Rusagrotrans, xuất khẩu lúa mì của Nga trong tháng 3 dự kiến đạt mức kỷ lục khoảng 4,89 triệu tấn. Nếu tốc độ này được duy trì, tổng khối lượng xuất khẩu lũy kế từ tháng 7/2025 đến tháng 3 năm nay sẽ đạt khoảng 37,7 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ niên vụ trước. Nguồn cung lớn từ khu vực Biển Đen tiếp tục gây áp lực lên triển vọng xuất khẩu lúa mì của Mỹ và góp phần kéo giá giảm trong phiên.

Tại thị trường nội địa, nhập khẩu lúa mì của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh từ đầu năm. Tính từ đầu năm 2026 đến hết ngày 15/3, tổng lượng lúa mì nhập khẩu đạt khoảng 2,2 triệu tấn với kim ngạch hơn 575,18 triệu USD. Việc khối lượng nhập khẩu tăng mạnh ngay từ đầu năm cho thấy các doanh nghiệp sản xuất và thương nhân đang tranh thủ tích trữ nguyên liệu khi giá nhập khẩu bình quân vẫn duy trì ở mức thuận lợi, dao động trong khoảng 253 - 262 USD/tấn.

đồng COMEX Đồng COMEX tăng giá Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt Lúa mì giảm giá Giá đồng quốc tế Nhu cầu cải thiện

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Ngày 4/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Khảo sát cho thấy, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (4/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg…
Ngày 4/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc đồng loạt tăng khi giá dầu leo thang

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (4/4) tăng khi đồng Yên suy yếu, giá dầu leo thang và chỉ số Nikkei biến động mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Iran. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Giá phân bón “nóng” theo điểm nghẽn Hormuz

(TBTCO) - Tháng 3/2026, thị trường phân bón trong nước bất ngờ “tăng nhiệt” khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí logistics leo thang do tác động từ việc phong tỏa eo biển Hormuz. Áp lực này đang buộc ngành phân bón Việt Nam phải chủ động xoay xở để giữ nhịp sản xuất nông nghiệp.
